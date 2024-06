Ez volt az a pillanat, amikor szétesett Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága

Jennifer Lopez és Ben Affleck éppen szünetet tartanak, hogy kiderítsék, mi legyen a házasságukkal. Jó ideje találgatja azt az egész világ, hogy mi miatt ment tönkre a kapcsolatuk, ám nyilatkozni ezzel kapcsolatban valószínűleg egyik fél sem fog. Egy párhoz közelálló informátornak azonban megeredt a nyelve.

Jennifer Lopez és Ben Affleck felmelegített kapcsolata nagy szerelemnek indult

Forrás: Getty Images

A bennfentes az In Touch magazinnak árulta el: mikor jött el az a pont, amikor Jennifernek és Bennek is leesett, a házasságuk szétesőben van.

„Jen dokumentumfilmjének (The Greatest Love Story Never Told - a szerk.) forgatása nyitotta fel mindkettejük szemét" - mondta a forrás.

Jennifer Lopez olyat tett, amit nem kellett volna

Az egyik jelenetben az 51 éves Ben megosztotta, mennyire megdöbbentette az, amikor megtudta, hogy az énekesnő a This Is Me... Now című albumának munkálatai közben odaadta a dalszerzőknek azokat a szerelmesleveleket, amelyeket a színésztől kapott.

„A magánjellegű dolgokat mindig is szentnek és különlegesnek éreztem. Pontosan azért, mert magánjellegűek. Ebben az esetben alkalmazkodtam" - mondta a színész a kamerába.

J.Lo maga is elismerte, hogy nem biztos, hogy helyesen cselekedett.

„Nem hiszem, hogy jól érezném magam, ha mindezt ő csinálta volna" — vallja a dokuban. „De szeret engem, tudja, hogy művész vagyok. Mindenben támogatni fog, mert tudja, hogy nem tud megállítani."

A dolgok ezután megváltoztak meg Affleck és Lopez között.

Mindketten hátradőltek, és megnézték a filmben, mennyire különbözőek valójában. Míg Jennifer imád a figyelem középpontjában lenni, addig Ben inkább a reflektorfénytől távol élné az életét. Végeredményben mindketten mást akarnak az élettől.

Ez is érdekelhet: