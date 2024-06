Angelina Jolie hasonmása – Szilágyi Mariann a megszólalásig hasonlít a világsztárra

Angelina Jolie egyedi karakterét leginkább a vastag ajkai, csontos arca és igéző tekintete adják, amik Mariannra is jellemzők. A gyönyörű magyar sminkes úgy véli, hogy a hétköznapokban nem annyira hasonlít a világsztárra, de valóban, ő is látja sokszor a hasonlóságot kettejük között. Mariann körülbelül tíz évvel ezelőtt kapta először azt a visszajelzést ismerősöktől, hogy hasonlít az Oscar-díjas színésznőre.

Ő Angelina Jolie magyar hasonmása

Forrás: victoriapergerphoto

Angelina Jolie hasonmásaként sokszor megállították már

"Érdekes, de én másképp látom a tükörképem – vallja be őszintén. – Magamtól sosem gondoltam volna arra, hogy hasonlítok Angelina Jolie-ra. Persze nekem is vastagok az ajkaim, karakteres az arcvonásom, megegyezik a hajszínünk, talán a nagyobb, cicás szemeinkben is van valamennyi hasonlóság. Körülbelül húsz évnyi korkülönbség lehet közöttünk. Talán a tíz évvel ezelőtti képein hasonló karakter, mint én, de ennek ellenére nem gondolom olyan szembetűnőnek a hasonlóságot, mint az ismerőseim egy része. Időnként idegenek is leszólítottak emiatt. Az elején persze nagyon örültem ennek a visszajelzésnek, de egy idő után zavaró lett. Nem is a mennyiség miatt, hanem inkább azért, mert volt egy olyan egy-másfél évig tartó korszakom, amikor magam akartam lenni, és nem vágytam rá, hogy bárki máshoz hasonlítgassanak. Ha meghallottam azt a pár szót, hogy „tudod, kire hasonlítasz”, már éreztem, hogy valami fura érzés tör fel bennem, mert én csak Szilágyi Mariann akarok lenni. Aztán, valahogy helyreállt bennem ez a dolog. Ma már nagyon örülök, hogy sokan a világ egyik legszebb nőjét látják bennem, hiszen ki ne szeretne hasonlítani egy ilyen gyönyörű nőre?!

Szilágyi Mariann a hétköznapokban önmaga szeret lenni

Forrás: victoriapergerphoto



Mariann, Angelina Jolie szinte összes filmjét látta. Nagy kedvencei a Mr. és Mrs. Smith, illetve Az utazó, mert izgalmasnak tartja a történetet és a bennük megjelenő karaktereket.

"Tavaly jött egy nagy fordulópont a vele való „kapcsolatomban” – árulja el. – Egy fotóművész barátnőm, Perger Viki, aki az emberi karaktereket úgy látja, mint senki más, kitalálta, hogy csináljunk egy olyan projektet, amiben Elise figuráját elevenítjük meg, amit Angelina játszik Az utazó című alkotásban. Tavaly májusban készült el ez a fotósorozat. Azt gondolom, hogy ezeken a felvételeken valóban nagyon hasonlítok a színésznőre, mert a fotós által teljesen átformálódtam Jolie-vá, mert elkapta ezeket a pillanatokat, és segített az instrukciókkal. A másik érdem pedig Paksi Évi stylist barátnőmé, aki olyan ruhákat adott rám, mintha valóban az említett filmből léptem volna ki. A sminket és a hajamat én csináltam magamnak, mint általában mindig. Az Angelinás sminkre a természetesség jellemző. Inkább a natúr, barnás színvilágot képviseli, amiket egyébként én is nagyon szeretek magamon használni. Vikinek köszönhetem, hogy ma már úgy fogom fel a hasonlóságot, hogy ez egy óriási kincs a kezemben, egy óriási erő. Valójában neki köszönhetem azt is, hogy ősszel megjelent rólam egy cikk, és ennek hatására megkeresett egy filmes csapat. Mellékszerepet kaptam egy olyan nemzetközi filmben, amiben világsztárok hasonmásai szerepelnek. Egyelőre nem árulhatok el többet a produkcióról, mert még nem jelent meg. Sminkesként mindig a háttérben dolgozom, de most fantasztikus élmény volt a kamera előtt lenni. Nagyon hálás vagyok, amiért ezt megtapasztalhattam.