Jennifer Lopez és Ben Affleck hosszas válogatás után találta meg közös álomotthonát Los Angelesben. A Bel Air-i villa 50 millió dollárt ér, és több, mint 1850 négyzetméteren lehet kergetőzni benne. 10 hálószobával és 17 fürdőszobával rendelkezik, fákkal körülvéve, ami biztosítja a nyugodt magánéletet a sztárpár számára.

Less be Jennifer Lopez és Ben Affleck luxusvillájába

Fotó: Realtor.com

A hírek szerint erre most nagyobb szükségük van, mint valaha, hiszen a házasságuk válságba jutott. Igaz, vannak olyan pletykák is, hogy ez kamu, és csak Jennifer Lopez karrierjének hanyatlásáról terelné el a figyelmet. Úgy hírlik, Ben Affleck már el is költözött a luxusvillából és volt feleségéhez, Jennifer Garnerhez közelebbi lakást bérel.