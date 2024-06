Jennifer Lopez Olaszországba menekült tönkrement magánélete elől

"Jennifernek elege van, úgy érzi nem tehet többet" - árulta el pár napja egy barátja, és hozzátette, Ben folyton morcos, rosszkedvű és igazán lehangoló társaság. "Láncdohányos, rengeteget káromkodik és szitkozódik. Nagyszerű rendező és színész, de nem sokat lehet vele nevetni" - tette hozzá, ám azt is kiemelte, Ben csodálatos apa, ami most is igaz, ugyanis ha csak teheti, a gyerekeivel tölti az időt.