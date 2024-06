A leggazdagabb sztárpárok: hatalmas vagyont halmoztak fel - Top10-es lista

Nemcsak híresek, de hihetetlenül gazdagok is. Sportolók, énekesek, színészek. Olyan sztárpárok, akik irigylésre méltó vagyont halmoztak fel. Mesés bevételük és luxuséletük természetesen nem hullott egyből az ölükbe, de ma ők a leggazdagabbak.

Salma Hayek és Francois Pinault a leggazdagabb sztárpár

Forrás: Getty Images

1. A leggazdagabb sztárpárok közül ők állnak az első helyen: Salma Hayek és Francois Pinault – vagyonuk 7,2 milliárd dollár

Az ő párosuk szerepel a sztárpárok közül a leggazdagabbakat felsorakoztató lista élén. Salma Hayek színésznő és Francois Pinault, aki a Kering vállalat vezérigazgatója 2009 óta házasok. Pinault cégéhez több luxusmárka is tartozik, mint például a Gucci. Ezen kívül van egy bordeaux-i borbirtoka és egy francia futballcsapata is. Természetesen a pár összvagyonához a meseszép színésznő is hozzájárult, hiszen 1999-ben filmgyártó céget alapított és saját, Nauance nevű smink-, haj- és bőrápoló termékcsaláddal is rendelkezik. A pár együttes nettó vagyona 7,2 milliárd dollár.

2. Steven Spielberg és Kate Capshaw – 4,9 milliárd dollár

Steven Spielberg és Kate Capshaw

Forrás: Getty Images

Steven Spilberg korunk egyik leghíresebb rendezője, olyan filmek kapcsolódnak a nevéhez, mint az Indiana Jones és Jurassic Park filmsorozatok, vagy az E.T, hogy csak néhányat említsünk. Nem csoda tehát, hogy kasszasiker filmjei révén szép vagyonnal rendelkezik. Kate és Steven a második Indiana Jones film forgatásán találkoztak először és már 32 éve házasok.

3. Beyoncé és Jay Z – 3,3 milliárd dollár

Beyoncé és Jay Z

Forrás: AFP

A hip-hop énekes álompár régóta tündököl a sztárvilág egén. Jelenlegi vagyonuk rekordturnéiknak, sikeres befektetéseiknek, világmárkákkal való együttműködéseiknek és millió dolláros saját tulajdonú márkáiknak köszönhető. A Forbes szerint Jay Z lett a hip-hop első milliárdosa 2019-ben. Összvagyonuk 3,3 milliárd dollárra becsülhető.

4. Rihanna és A$AP Rocky – 1,42 milliárd dollár

Rihanna és A$AP Rocky

Forrás: Getty Images

Minden idők leggazdagabb női énekesének nettó vagyonát 1,4 milliárd dollárra becsülik. Zenei sikerei mellett egy smink- és bőrápoló márka, fehérneműmárka és hajápoló márka tulajdonosa is. Rapper párja vagyonának nagy részét sikeres turnéi és bestseller albumai eladásából szerezte.