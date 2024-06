Lilibet Diana születésnapjáról nem fog megemlékezni a brit királyi család: ez az oka

Az elmúlt években a brit királyi család nem emlékezett meg nyilvánosan a nem dolgozó királyi családtagok születésnapjáról. Harry és Meghan Markle távozásával változott a protokoll, ez lehet a fő oka annak, hogy nem gratulálnak hivatalos oldalaikon sem Lilibet Dianának, sem Archie-nak.

Lilibet Diana születésnapjáról nem fog megemlékezni a királyi család

Forrás: Netflix

Bár a királyi család 2022-ben még nyilvánosan megemlékezett Lilibet első születésnapjáról, azóta nem történt hasonló gesztus. Az akkori üzenet is szűkszavú volt, és így szólt: „Nagyon boldog első születésnapot kívánunk Lilibetnek!"

Természetesen a családi viszályok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a palota nem köszönti fel nyilvánosan Lilibetet. Harry herceg és Meghan Markle 2016-os különválása óta feszült a viszony a sussexiek, Károly király és Vilmos herceg között. Az is valószínűsíthető, hogy hivatalos gratuláció esetén szárnyra kapnának a pletykák egy esetleges békülésről, még többet írna róluk a sajtó, ezt pedig mindkét fél elkerülné. Harry és Meghan a magánéletük védelme érdekében amúgy is igyekeznek kerülni a médiafigyelmet, nem mutogatják gyerekeiket.

Lilibet csak egyszer találkozott Károly királlyal

A britek már régen várnak arra, hogy Harry “hazatérjen”, és rendeződjön viszonya az édesapjával és a testvérével. Minden bizonnyal Archie-nak és Lilibetnek is sokat adna, ha tarthatnák a kapcsolatot nagyapjukkal és unokatestvéreikkel. Phil Dampier, királyi szakértő szerint a király csak egyszer találkozott Lilibettel, és Archie-val is csak néhányszor.