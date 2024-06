Harry herceg titkos találkozót kért Károly királytól és Vilmos hercegtől

A Sussexi herceg a Spare című könyvében írta meg, hogy amikor visszautazott Londonba, hogy részt vegyen nagyapja, Fülöp herceg temetésén, úgy gondolta, jó alkalom lenne találkozni apjával és testvérével, hogy végre megbeszéljék egymással, hányadán is állnak egymással. Ez volt az első alkalom, hogy Harry visszatért Angliába, mióta ő és Meghan hátrahagyták a brit királyi családot, hogy az Egyesült Államokban kezdjenek új életet. Ez egy hónappal azután történt, hogy Meghan és Harry Oprah Winfrey-nek kitaláltak a királyi család életének részleteiről.

Harry herceg titkos találkozója apjával és testvérével

Harry könyvében, amely 2023 januárjában jelent meg, bevallotta, hogy szorongott, miközben várta Vilmos és Károly érkezését a találkozóra - akik "komor, majdnem fenyegető" arccal közeledtek felé. A herceg felidézte, hogy amikor egy apró sparemosolyt küldött feléjük, nem mosolyogtak vissza rá, ami sebezhetőséget váltott ki benne, és arra gondolt, hogy elhunyt anyja, Diana hercegnő adhatna neki erőt a találkozó során.

Harry elárulta, hogy amikor köszöntötte testvérét "Willy-t" és apját, akit "Pa"-nak hívott, ők egyetlen és szóval válaszoltak: "Harold".

Károly király és Vilmos herceg nem bánt barátságosan Harry herceggel Fülöp király temetése után

"Ugyanaz az érzés volt, mintha egy küldetésre indulnék, és félnék attól, hogy nem vagyok képes rá, miközben tisztában voltam vele, hogy nincs visszaút."

Hamarosan jön a Spare folytatása?

Bár rengeteget eladtak belőle, mégsem hozta meg a várt sikert Harry herceg könyve. Az eladásoknak köszönhetően most azonban úgy tudni, a memoárnak második része is lesz. Legalábbis Robert Hardman királyi életrajzíró erről beszélt a minap, amit azzal támasztott alá, hogy Harry és Meghan eküvőjéről kevés szó esik az első részben, amit valószínűleg a folytatásban bontanának ki. Kinsey Schofield királyi kommentátor úgy véli, egyáltalán nem biztos, hogy a kereskedelmi siker - bár úgy tudni a hercegi pár anyagi gondokkal küzd - megér annyit, hogy megjelenjen a második rész, ugyanis az szinte a nullával egyenlővé tenné Harry herceg békülési esélyét a családjával. Schofield hozzátette, hogy nem gondolja, hogy Harry ismét kínos helyzetbe hozná a családját, pláne, hogy apja és sógornője is rákos betegséggel küzd.