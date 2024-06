Meghan Markle keresztbe akar tenni a királyi családnak - Királyi szakértő elemezte a döntéseit

Már többeknek feltűnt, hogy Meghan Markle nagy bejelentéseit, az utóbbi időben termékbemutatóit mindig azokra a napokra időzíti, amikor a brit királyi családnak fontos eseménye, ünnepsége van. Egy királyi szakértő elárulta, hogy mi állhat ennek a hátterében.

Meghan Markle így akar keresztbe tenni a királyi családnak?

Forrás: Getty Images/The Duke And Duchess Of Sussex

Csak, hogy néhány példát említsünk: a Diana Awards napján mutatta be Meghan az új életmód blogját, az 'America Riviera Orchard'-ot, valamint egy új dzsemet és kutyakekszet is a piacra dobott is kiadott a Trooping the Colour ünnepség napján.

Elképzelhető, hogy az volt a szándéka, hogy kihasználja a legnépszerűbb napokat. Azonban, ha az én ügyfelem lenne, azt tanácsoltam volna neki, hogy vegye figyelembe a potenciális hátrányokat is, ha ezeket, a királyi család számára fontos napokat, kihasználja

- magyarázta a szakértő, aki szerint számos stratégia létezik a figyelem felkeltésére, és a legnagyobb hatást úgy lehetne elérni, ha kreatív és hiteles lenne – ez azonban egyik sem valósult meg Meghan Markle esetében.

Harry és Meghan nemrég két új PR szakértőt vett fel a csapatukba stratégiai tanácsadás céljából, azonban a szakértő megjegyezte tanácsadóikról:

Úgy tűnik, hogy Meghan vagy rossz tanácsokat kap, vagy nem hallgat azokra. Az utóbbi valószínűbb.

A szakértő hozzátette, hogy Meghan látszólag nem aggódik az esetleges negatív következmények miatt, valószínűleg saját rajongói bázisa miatt, akik elsősorban azok az emberek, akik egyszerűen csak kíváncsiak arra, mi lesz a következő lépése.