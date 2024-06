Piszkos Harrytől John McClaine-en át a Bad Boys-fiúkig: ők a kedvenc zsarujaink a moziból

Harry Calahan (Clint Eastwood) - Piszkos Harry-filmek

Clint Eastwood nem csak westernhősként, de kemény zsaruként is egy műfaj legendájává tudott válni: Piszkos Harry alakjával megteremtette az önfejű, szabályszegő, de a bűnözőket minden áron levadászó rendőr típusfiguráját, aminek alakváltozatait azóta oly sok filmben láthattunk viszont. Piszkos Harry összesen öt filmben tűnt fel 1971 és 1988 között, de a leghíresebb pillanata örökre az első film golyószámolása maradt.

Alex Murphy (Peter Weller) - Robotzsaru-filmek

A mesterséges intelligencia és a robotika jelenkori fejlődésével már aktuális dilemma az, ami a nyolcvanas években még sci-fi gondolatnak tűnt: hogy a hús-vér rendőrök mellett, vagy akár helyett egy gépi zsaru is vigyázzon a rendre az utcákon. Paul Verhoeven kultikus akciófilmjében egy akció közben végzetesen megsérült rendőr kap lehetőséget az új életre robottestben, de az összeillesztés nem alakul teljesen hézagmentesen.

Axel Foley (Eddie Murphy) - Beverly Hills-i zsaru-filmek

A Bad Boys-srácok mellett listánk másik apropóját a Beverly Hills-i zsaru szolgáltatta, aki szintén visszatér a mozivászonra néhány héten belül, méghozzá egészen elképesztő, 22 éves kihagyás után. Eddie Murphy nagydumás, farmeres, szuperlaza nyomozója biztosan szállítja majd a humoros beszólásokat ezúttal is, az akciók pedig majd meglátjuk, hogyan állnak neki 60 felett. Legrosszabb esetben elővesszük a széria szépemlékű régi filmjeit!

John McClaine (Bruce Willis) - Die Hard-filmek

A zsaru, akinek mindig rossz napja van: Bruce Willis már eleve minimum házassági válsággal és másnaposan érkezik meg azokba a helyzetekbe, amikből aztán óriási felfordulás lesz, és neki kell az egyedüli megmentővé válnia. Közben összekoszol néhány fehér atlétatrikót, és ellenállhatatlanul hunyorít. Legalábbis a széria első három filmjében, a későbbieket inkább fedje jótékony homály.

Marge Gunderson (Frances McDormand) – Fargo

Ki mondta, hogy csak pasik lehetnek menő zsaruk? A Coen testvérek éjfekete humorú bűnfilmjében a zseniális Frances McDormand ráadásul terhes kisvárosi rendőrnőként néz szembe a hófödte, békés vidéket felforgató eseményekkel. Mégis közel s távol ő az egyetlen, aki igazán ura a helyzetnek.

Nicholas Angel (Simon Pegg) – Vaskabátok

A nagyvárosi szuperzsaru, akit azért helyeznek át az isten háta mögé, hogy a tökéletes teljesítménye ne vessen rossz fényt a társaira. Az új állomáshelyen persze meghal az unalomtól, de mindenhol létezik nagyszabású bűncselekmény, csak meg kell találni azt. Edgar Wright szenzációs humorú zsarufilmje egyszerre paródia és tisztelgés a műfaj nagyjai előtt.

Mike Lowrey (Will Smith) - Bad Boys-filmek

Helyesebb lett volna azt írnunk, hogy Mike Lowrey ÉS Marcus Burnett, hiszen Will Smith nem egyedül nyomozta és akciózta végig a Bad Boys-filmeket, hanem mindig hű fegyverhordozója és dumapartnere, Martin Lawrence oldalán. Hiszen a zsarufilmek egyik legnépszerűbb alzsánere a zsarupáros-filmeké, ahogyan azt a Bad Boys-széria be is bizonyítja 1995-től kezdve egészen az új film június 6-i premierjéig.