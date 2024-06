Rendezőgyerekek, akik híres szüleik nyomába léptek

Francis Ford Coppola - Sofia Coppola

Hollywood valószínűleg leghíresebb dinasztiája a Coppoláké, amibe nem csak a rendező apuka és lánya tartozik bele, de még olyan egyéb nagyságok is, mint a zeneszerzőként Oscar-díjas nagypapa Carmine Coppola, vagy az unokaöccs Nicolas Cage. A filmes família kétségkívül központi alakja A keresztapával, az Apokalipszis mosttal és számos egyéb klasszikussal történelmet író Francis Ford Coppola, aki épp a közeljövőben jelentkezik új rendezéssel, az évtizedek óta tervezett álomprojekt Megalopolisszal. Sofia lánya pedig szintén komoly rendezői életművet épített már magának, az Elveszett jelentésért Oscart is begyűjtött, de a Marie Antoinette, a Csábítás, vagy legutóbb a Priscilla is kiérdemelte a széleskörű figyelmet.

Ivan Reitman és Jason Reitman

A komáromi születésű Ivan Reitman a hollywoodi komédia zsánerének lett igazi nagyágyúja a nyolcvanas-kilencvenes években. Producerként, rendezőként és íróként is tevékenykedve olyan sikervígjátékok fűződtek a nevéhez, mint az Ikrek, az Ovizsaru, a Space Jam vagy a Party zóna, élete főműve viszont kétségkívül a Szellemirtók világának megteremtése lett. Jason fia is vígjátékokkal indult a rendezői pályán, de ezekbe sok esetben tudott komolyabb témákat is csempészni, mint a Juno vagy az Egek ura esetében. A karrierje aztán visszakanyarodott az apukához, és az új, felélesztett Szellemirtókat közösen hozták össze.

John Cassavetes és Nick Cassavetes

A nagyközönség elsősorban filmsztárként és Gena Rowlands férjeként ismerte John Cassavetest olyan mozik révén, mint a Gyilkosok, vagy A piszkos tizenkettő. Cassavetes azonban a sikerfilmekkel megkeresett pénzt a saját kis független, szerzői, improvizációs módszerrel készülő rendezéseire (New York árnyai, Férjek, Egy kínai bukméker meggyilkolása) fordította, lényegében megteremtve az azóta is virágzó amerikai független filmet. A fia, Nick mintha a papa munkásságának két végletét egyesítené középen: nem készít óriási sikereket, de nagy bukásokat sem, rendezőként pedig a középutas zsánerdarabokat részesíti előnyben (Szerelmünk lapjai, A nővérem húga, A csajok bosszúja).

Ron Howard és Bryce Dallas Howard

A Howard família vöröshajú sztárjai színészként és rendezőként is jelentőset alkottak, ha más-más arányban is. Az apuka Ron Howard gyerekszínészként kezdte a pályafutását, a legnagyobb sikereit a későbbi rendező pályatárs George Lucas American Graffitijában és a Happy Days szappanoperában aratva. Majd felnőttként átállt a rendezésre, és Hollywood egyik legmegbízhatóbb mesterembere lett (Apolló 13, A Da Vinci kód, Solo: Egy Star Wars-történet), de az Oscart is bezsebelte az Egy csodálatos elméért. Vele szemben a lány, Bryce Dallas vidéken nőtt fel, mert a szülei úgy döntöttek, hogy gyerekkorában minél távolabb akarják tartani őt és a testvéreit a showbusiness világától. Még tévét sem nagyon nézhetett, mégis színésznő lett idővel belőle, és olyan blockbusterek főszerepét is megkapta, mint a Jurassic World. Az utóbbi időben mégis inkább a rendezés felé kacsintgat, és sikersorozatok (A Mandalóri, Bobe Fett könyve) epizódjainak levezénylésével bizonyít.

M. Night Shyamalan és Ishana Shyamalan

Hatodik érzék, A sebezhetetlen, A falu: M. Night Shyamalan neve sokáig egyet jelentett a misztikus hangulatú, rejtélyes, a történet végén óriási csavart rejtő, és legfőképp szupersikeres filmekkel. A rendező ázsiója később kissé megkopott, de vissza tudott kapaszkodni az élvonalba a Széttörve révén, és legutóbb a Kopogás a kunyhóban is izgalmasra sikerült. Ishana lánya a papa mellett dolgozva tanulta ki a szakmát, hogy ebben a hónapban mozifilmes rendezőként is bemutatkozzon. A figyelők rejtélyes története egy bunkerba zárt idegenekről szól, akik valamiféle rejtélyes kísérletben találják magukat. Misztika és rejtély adott, vajon nagy csavar is lesz a végén?