Sztárok, akik annyira nem illettek össze, hogy nem is tudtad, hogy együtt voltak

Az álompárokat csodálattal nézi az egyszeri rajongó - két összeillő ember, példakép, lám, így is lehet - gondolja. Mivel nem ismerjük személyesen a sztárokat, a szerepeik, zenéik, munkáik, a médiamegjelenéseik és a külsejük alapján ítéljük meg őket, és ezek alapján döntjük el azt is, összeillenek-e azzal az emberrel, akivel éppen együtt vannak. Holott a hétköznapokban a legtöbben azt hirdetjük, hogy az számít, ami belül van, a személyiség, az érzelmi világ és hasonlók.

Sztárkapcsolatok, amelyektől az egész világ álla leesett

Hogy a rajongók kiakadnak, nem meglepő, hiszen vélt tulajdonságok mentén alakul ki bennük torz kép a kedvenceikről, de amikor már a környezet is megdöbben a választáson, talán a sztároknak is érdemes elgondolkodnia, hogy tényleg a megfelelő emberrel vannak-e kapcsolatban.

Elon Musk és Grimes

A Space-X tulajdonosa a tudomány embere, az űrkutatás élharcosa, a világ egyik leggazdagabb embere. Ki gondolná, hogy egy különc kanadai énekesnőbe szeret bele, és ez fordítva is igaz. Grimes nem éppen a fizika embere, sok mindenkivel el tudja őt képzelni az ember, de hogy épp Elon Muskkal lépjen a MET-gála vörös szőnyegére... Pedig megtette. 2018-ban mindenki megdöbbenésére együtt jelentek meg, és később egy közös fiuk is született. 2021-ben szakítottak, majd újra összejöttek, született egy lányuk is, majd úgy tűnik, végleg búcsút intettek egymásnak.

Jessica Bielt leginkább úgy ismerjük, mint Justin Timberlake feleségét, pedig a színésznőnek a zenész előtt is volt magánélete. A pár 2001-ben jött össze, amikor Evans még minden volt, csak Amerika kapitány nem. Noha senkinek nem tűnt fel, a fiatalok öt éven át alkottak egy párt, annak ellenére, hogy látszólag egy cseppet sem illettek össze.

Annyi mindenféle szempont szerint nem illik össze ez a két ember, hogy felsorolni is nehéz lenne. Igaz, amikor együtt voltak, Liv még nem volt a Gyűrűk ura Arwenje, és Phoenix sem kapta még meg Joker szerepét. Ki tudja, talán 1995 és 1998 között, amikor boldog szerelmesek voltak, még minden más volt...