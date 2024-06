Tom Cruise kihagyta lánya középiskolai ballagását: Inkább a Taylor Swift koncerten mulatott

Tom Cruise és Suri hosszú ideje nem találkoztak egymással és úgy tűnik, ezen nem mostanában kvánnak változtatni. A színész lánya középiskolai ballagásán sem tette tiszteletét, de talált helyette jobb programot: Taylor Swift koncertjén bulizott.

Tom Cruise lánya ballagása helyett Taylor Swift koncertjén bulizott

Forrás: Shutterstock

Tom Cruise kihagyta lánya ballagását

A 61 éves színész remek elfoglaltságot talált lánya ballagása helyett: Taylor Swift londoni koncertjén bulizott, ráadásul nem is akárkikkel. Mila Kunis, Ashton Kutcher, Hugh Grant és a "Barbie" rendezője, Greta Gerwig társaságát élvezte. Bulizott a javából, ugyanis az énekesnő híres Shake it off című számára rázta magát a VIP-részleg többi tagjával együtt. Mindeközben Suri élete egyik nagy mérföldkövét érte el, aminek apja nem volt a tanúja, de nem ez az első ilyen eset...