Suri Cruise elvágta az utolsó szálat, ami Tom Cruise-hoz kötötte: erős üzenet

Annyi biztos, hogy Suri számára édesapja egyszerűen nem létezik, és most

elvágta az utolsó szálat is, ami hozzá kötötte: Suri Cruise nem Suri Cruise többé.

A tinisztár elvállalt egy szerepet a Head Over Heels című előadásban New Yorkban, a szereposztásról tájékoztató lapon pedig Suri Noelle-ként szerepelt, vagyis felvette édesanyja középső nevét. Azt persze nem tudni, hogy hivatalosan is megváltoztatta-e, mindenesetre ez így is meglehetősen erős üzenet.