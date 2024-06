Tom Selleckben még mindig megvan az, ami miatt imádták a nők: 79 évesen is tudna hódítani

Tom Selleck a nézők szívébe Thomas Magnum szerepével lopta be magát, és habár évtizedek teltek el már a híres alakítása óta, még mindig megvan benne az, ami miatt egykor a nők a lábai előtt hevertek.

Tom Selleck még mindig sármos

Forrás: ZUMAPRESS.com

Tom Selleck sármja nem múlt el

A Golden Globe- és Emmy-díjas amerikai színész már 30 éves is elmúlt, mire megkapta az első igazi szerepét, amellyel egyből be is robbant a köztudatba. A Magnum című sorozat címadó karakterét, Thomas Magnumot játszotta 1980 és 1988 között, a sorozatból 162 epizód készült. És noha már évtizedek teltek el azóta, az iránta táplált rajongás nem múlt el. A következő ikonikus szereplése a Jóbarátokban volt, ahol 10 epizódon át alakította Dr. Richard Burke-öt, Monica Geller pasiját. Legutóbb pedig a Zsaruvér című sorozatban láthattuk őt. Az évek teltek, de a 79 éves színész sármján nem fogott az idő: Tom Selleck szemében még mindig ugyanaz a tűz csillog. Erről tanúskodnak a legutóbb róla készült felvételek, amelyeket a You Never Know című memoárjáról szóló beszélgetésen készítettek.

Megvakulhat a Magnum sztárja: Tom Selleck miatt aggódnak a rajongók Az egész világ Magnumként ismeri a legendás színészt, aki közel a nyolcvanhoz sem vonult még vissza, sőt ma is aktívan dolgozik. Tom Selleck ugyanis az egyik főszereplője a már tizenhárom éve futó amerikai rendőrös drámasorozatnak, a Zsaruvérnek. Rajongói azonban most aggódnak a sztár egészségéért.

Azért az első tévéreklámja óta persze sokat változott...