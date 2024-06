Vilmos táncáért rajong az internet népe: így rázza a herceg Taylor Swift Shake It Offjára

Ahogy írtunk róla, Vilmos herceg és két nagyobb gyereke, György és Sarolta részt vett Taylor Swift The Eras Tour koncertsorozatának első állomásán Londonban a Wembley stadionban, majd a kulisszák mögött néhány közös felvételt is készítettek.

Vilmos nem csak fotózkodott az énekesnővel, de hatalmasat is táncolt a koncerten

A találkozásukról Taylor Swift és Vilmos herceg is posztolt a közösségi platformjaikra, a neten pedig vírusvideóként terjed, ahogy Vilmos önfeledten táncol az énekesnő Shake It Off népszerű, pörgős slágerére.

A kommentelők imádják a felvételt, többen azt állítják, ennél menőbb még soha nem volt Vilmos és minden bizonnyal ez minden idők legnépszerűbb videója a walesi hercegről.

A 42. születésnapját ünneplő Vilmos herceg egyébként már korábbról ismerte az énekesnőt, 2013-ban együtt léptek színpadra a Centrepoint gálán Jon Bon Jovival. A rákkezelés alatt álló Katalin és legkisebb gyerekük, Lajos nem vettek részt a koncerten, a hercegné egy nagyon kedves fotóval köszöntötte férjét a nagy napon.