Ők a leggazdagabb zenészek: elképzelhetetlen vagyont énekeltek össze

Annak ellenére, hogy a zeneipar dollármilliárdokat termel, egy átlagos művész nem keres ennyi pénzt. Bruce Springsteen a legújabb, aki csatlakozott azon zenészek ritka csoportjához, akik elérték a milliárdos státuszt.

Bruce Springsteen a legújabb milliárdos énekes. Forrás: AFP

Nemrég olyan sztárpárokat mutattunk be, akik irigylésre méltó vagyont halmoztak fel. Sportolók, énekesek, színészek, akik nemcsak híresek, de hihetetlenül gazdagok is. Ezen lista első helyén Salma Hayek és Francois Pinault párosa szerepel, a pár együttes nettó vagyona 7,2 milliárd dollár. A Spotify állítólag 0,003 és 0,005 dollár közötti összeget fizet az előadóknak streamenként, attól függően, hogy hol játsszák a zenéjüket és milyen típusú előfizetéssel rendelkezik a hallgató. A terjesztők és a lemezkiadók is egyre inkább csökkenthetik a profitot. Sok zenész a streamelésből származó bevételeit turnézással, márkaszerződésekkel és egyéb vállalkozásokkal egészíti ki. Nem meglepő tehát, hogy hihetetlenül ritka, hogy a zenészek milliárdosokká váljanak.

De mely énekesek tagjai a milliárdos klubnak? Íme a lista:

1. Bruce Springsteen

A Forbes szerint nettó vagyona 1,1 milliárd dollár. Bruce hat évtizede zenész és több, mint 140 millió albumot adott el világszerte. Azon ritka zenészek egyike, aki saját dalaival kereste milliárdjait, és ennek nagy része a turnéjából származik. Legutóbb három hónapos európai és brit turnéra indult, bár a 74 éves énekes egészségi problémája miatt több európai állomását is lemondta. Pontosan nem lehetett tudni, mi baja volt, csak annyit, hogy az a hangját is érintette, ezért orvosai 10 napra megtiltották neki, hogy színpadra álljon.

2. Paul McCartney

Forrás: NORTHFOTO/ImageSpace

A Beatles sztárja volt az első brit zenész, aki milliárdos lett, hiszen jelenleg vagyona nagyjából 1,3 milliárd dollárra tehető. A jövedelmének ugrásszerű növekedéséhez minden bizonnyal hozzájárult, hogy Beyoncé feldolgozta a Blackbird című számukat.

3. Taylor Swift

Forrás: Getty Images /Vittorio Zunino Celotto

Taylor Swift korábban, 2024-ben került fel a Forbes milliárdos listájára, amikor 1,3 milliárd dollárra becsülték a vagyonát. Ő volt az első zenész, aki kizárólag dalszerzésből és turnézásból (The Eras Tourja minden idők egyik legsikeresebb turnéja) érte el ezt a mérföldkövet, hiszen vagyonából több, mint 500 millió dollárt zenei jogdíjakból és turnézásból szerezte.