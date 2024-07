Jennifer Lopez és Ben Affleck rá sem hederítettek egymásra házassági évfordulójukon: elmúlt, mintha sosem lett volna

Annyi biztos, hogy régen látták őket együtt, és amikor mégis, az valami olyan családi rendezvényen történt, amin a gyerekeik miatt jelentek meg. Mindketten ott voltak, de általában külön érkeztek. Házassági válságukról már hónapok óta pletykálnak, ám a két sztár szavakkal nem erősítették meg, hogy problémájuk lenne, ám a legutóbbi húzásuk sokat elárul.

Július 16-án volt a házassági évfordulójuk, de ők bizony rá sem hederítettek egymásra ezen a jeles napon.

Két évvel ezelőtt Las Vegasban, egy meghitt ceremónián kötötték össze az életüket, majd augusztusban csináltak egy nagy bulit is Georgiában, ahol a család és a barátok is ott voltak. Most azonban Jennifer Lopez Hamptonsban biciklizgetett, Ben Affleck pedig Los Angeles-i irodájában rendezkedett, az évfordulóval egyikük sem törődött. Jennifer Lopez még a közösségi oldalakon sem emlékezett meg az ünnepről, pedig apák napján még felköszöntötte férjét.

A filmsztár a nyár nagy részét Kaliforniában töltötte - és kihagyta a Lopezzel közös eseményeket, köztük a Met-gálát és az Atlas című filmjének premierjét - A könyvelő 2 forgatása miatt.

Bár a film forgatása nemrég befejeződött, Affleck továbbra is Los Angelesben tölti idejét, többek között a július 4-i ünnepek alatt is ott volt. A külön töltött második házassági évfordulójuk azután következett, hogy néhány napja nyilvánosan is piacra dobták Beverly Hills-i házukat. Egyértelmű, hogy Jennifer Lopeznek és Ben Afflecknek nincsenek közös nyári terveik, pedig az énekesnő azért mondta le nyári turnéját, hogy a családjára koncentrálhasson. Úgy tűnik, hogy ebbe a férje nem tartozik bele.