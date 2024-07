A modern világ tele van csodálatos sikertörténetekkel, különösen, ha női vállalkozókról van szó. Sok olyan sztárról hallhatunk, akiknek karrierjük bár felfelé ível, mégis belevágtak valami másba is, és új pályán is megmutatták tehetségüket. Ezúttal olyan női sztárokat mutatunk be, akik mertek nagyot álmodni, és saját vállalkozásukat elindítva valódi sikersztorikat írtak.

Sztárok, akik nem csak tehetségesek de jó üzletemberek is – Tudtad, hogy kedvenced ezzel foglalkozik?

Példakép sztárok: Selena Gomez

Selena Gomez 2020-ban alapította meg a Rare Beauty-t, amely egészen egyedi módon közelíti meg a szépség fogalmát. Az énekesnő színészi, és zenei karrierje mellett rengeteg minden mást is csinál, kezdve a kampányoktól a jótékonykodásig. A brand social media oldalain a mentális egészségről és a body positivity-ről is sokat beszél. Ragaszkodik ahhoz, hogy termékeit úgy tervezzék meg, hogy azzal a vásárlók ne elrejtsék, hanem kiemelhessék természetes adottságaikat. A brand természetesen gyorsan a rajongók kedvencévé vált, hiszen a termékek éppen olyan kiválóak, mint a márka filozófiája.

Rihanna

Rihanna, kilencszeres Grammy-díjas barbadosi énekesnő, divattervező, üzletasszony, és 2021 novemberétől egyben Barbados nemzeti hőse is. Így nem véletlen, hogy óriási volt az öröm a rajongók körében, amikor sok éves minőségi sminkekkel való kísérletezés után megalapította a Fenty Beauty-t, és megalapította a Savage X Fenty nevű fehérneműmárkát is. Olyan sminkkollekciót akart készíteni, ami "minden egyes nő számára tökéletes", külön koncentrálva azokra a bőrtónusokra, amikre nehéz megfelelő termékeket találni - olyan formulával, ami minden bőrtípusnak megfelelő. Előbbi vállalkozás jelenlegi értéke 1,4 milliárd dollár körül mozog, vagyis nem meglepő, hogy a fentiek együtt Rihannát is a milliárdosok közé emelték.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoont elsősorban színészként ismerhette meg a világ, akit olyan híres filmekben láthattunk, mint a "Doktor Szöszi" vagy a "Jóbarátok". Vagyona 200 millió dollárra tehető, azonban ehhez az összeghez szüksége volt egy másik vállalkozásra is, így jött létre a saját produkciós cége "Pacific Standard" néven, amely olyan filmek mögött állt, mint a Holtodiglan (Gone Girl) vagy a Vadon. Később, 2016-ban, a színésznő az Otter Media vállalattal együttműködve létrehozta a Hello Sunshine nevű médiacéget is, amely számos podcast gyártása mellett az Apple Tv+-szal is együttműködik. Az Apple állítólag meg is akarta vásárolni a Hello Sunshine-t (amelynek jelenleg leányvállalata a Pacific Standard), azonban az üzlet eddig nem valósult meg. Akárhogy is, Reese Witherspon sok nő számára lehet példakép, akár színésznőként, akár vállalkozóként.