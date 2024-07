Deadpool&Rozsomák – Öt dolog, amiért nagyon várjuk ezt a rendkívüli párost

Bertalan Adél

Deadpool megint lendületbe jön. Az csak a hab a tortán, hogy előkerül Rozsomák is. A rendhagyó szuperhőstalálkozót pedig megkoronázza Madonna, aki ha nem is szerepel a filmben, engedélyt adott, hogy ikonikus dala elhangozzon benne. Mi már annak is örülnénk, ha maga Deadpool énekelné...