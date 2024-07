Több mint két évtized után ment hozzá a pasijához - 80. születésnapját ünnepli Geraldine Chaplin

Eljátszotta a saját nagyanyját egy filmben

Sőt, egy olyan filmben, amiben őt magát pedig valaki más játszotta el. Ez a nevezetes eset a Chaplin című életrajzi moziban történt meg, amiben a címszereplőt Robert Downey Jr. formálta meg, Geraldine Chaplin pedig a főhős édesanyját, a saját nagyanyját alakította. A film cselekményében rövid időre felbukkannak Charlie Chaplin gyerekei is, köztük a nyolcéves Geraldine – akit így érthető okokból egy gyerekszínész játszott.

27 év után ment hozzá a pasijához

Híres szerelmi kapcsolat fűzte az 1970-es években a spanyol filmrendező Carlos Saurához, akit Shane nevű fia is született. 1979 óta a chilei fotóművész-filmrendező Patricio Castillo a párja, a közös gyermekük Oona Chaplin színésznő, akit többek között a Trónok harcában is láthattunk. A pasijával 27 év együttélés után, 2006-ban döntöttek úgy, hogy hivatalosan is összeházasodnak, és a szerelem azóta is tart.

Igazi világpolgár

Amerikában született, Svájcban nőtt fel, felnőttkorában a legtöbbet Spanyolországban élt, rendszeresen szerepelt olasz, francia, és spanyol filmekben is az amerikaiak mellett. Jelenleg Madridban, a francia Riviérán és Miamiban tart fent otthont.

Nyolcvan felett sem lassít

Egyáltalán nem tervez nyugdíjba vonulni, nemrég még A korona sorozatban láthattuk, és 2023-ban is két filmben játszott (Luka, Seneca: A földrengések kialakulása). De már leforgatta a The Wind Blew On posztapokaliptikus mozit is, és előkészítés alatt áll a Go West! című, kelet-európai disszidálós sztorit elmesélő filmje.