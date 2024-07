Hugh Grant rátámadt egy paparazzóra: nem ő volt az első, de az utolsó sem, aki besokallt

Van az úgy, hogy elszakad a cérna a legnagyobb hollywoodi sztároknál is. Az erőszak azonban nem megoldás! Bemutatjuk azokat a hírességeket, akik elvesztették a fejüket és paparazzókra támadtak. Nem is hinnéd, hogy a listára került Hugh Grant és Cameron Diaz is.

Hugh Grant is erőszakosan lépett fel

Forrás: AFP

Alec Baldwin, Hugh Grant és Chris Martin is kiakadt már a lesifotósokra

Egy lesifotós megpróbálta lencsevégre kapni Alec Baldwint közvetlenül azután, hogy menyasszonyával megkapták a házassági engedélyt. Láthatóan ő nem kapott erre felhatalmazást…

Alec Baldwin nem mindig ennyire mosolygós, ő is rátámadt egy paparazzóra

Forrás: Getty Images

Ha nincs kamera, nem készülnek felvételek sem: Cameron Diaz elkobozta a fényképész munkaeszközét.

Cameron Diaz sem bánik mindig kesztyűs kézzel a paparazzókkal

Forrás: Getty Images

A gyerek tabu

Erőszakot szült: a Coldplay zenekar frontembere, Chris Martin egy kórház előtt támadt rá a férfire, aki a zenész kislányának születése kapcsán szeretett volna lőni néhány képet.

Chris Martin a magánéletét féltette, amikor rátámadt a fotósra

Forrás: Inside/bestof

Reméljük, hogy amennyiben Justin Bieber megtartja augusztusi budapesti koncertjét, otthon hagyja óriás járgányát, amellyel korábban egy fotóriporterre támadt...

Justin Biebernek nem ez volt az első botránya

Forrás: Shutterstock

A színész változatosan küzd a paparazzik ellen

Van, aki élvezettel veszi fel a harcot az őt követőkkel: Hugh Grant válogatott módszerekkel – például tárgyak dobálásával – küzd a nemkívánatos reflektorfény ellen.

A dobálózó angol színész leginkább romantikus filmekkel tett szert világhírnévre

Forrás: Adrian DENNIS / AFP

Hugh Grant ritkán veszíti el a fejét, inkább vicces pillanatairól ismerjük. Íme pár emlékezetes momentuma: