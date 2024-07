Megszületett Iszak Eszti és Gyurta Dániel kislánya: különleges nevet kapott a pici

Megszületett Iszak Eszti és Gyurta Dániel várva várt gyereke: a csinos műsorvezető és sportoló férje kislánynak örülhetnek, aki nem mindennapi nevet kapott a szüleitől.

Iszak Eszti kislánynak adott életet, aki nagyon különleges nevet kapott a szüleitől

Forrás: Iszak Eszter/Instagram

Iszak Eszti és Gyurta Dániel nem is lehetnének boldogabbak

A Mokka műsorvezetője négy évvel ezelőtt szeretett bele az ex-olimpikonba, majd két évvel ezelőtt hivatalosan is összekötötték az életüket. Idén februárban a közösségi oldalukon jelentették be az örömhírt, miszerint egy új taggal bűvül hamarosan a családjuk. Sajtóértesülések szerint Eszti a napokban adott életet első gyerekének, aki kislány lett. Az újdonsült édesanya és a pici jól vannak, már a kórházból is hazamehettek, otthonunkban pihennek. A friss szülők a családi hagyományokat követve a Mirabella nevet adták a kislányuknak.

Eszti egy-két héttel ezelőtt telefonon jelentkezett be a Mokkába, ahol elköszönt a nézőktől, akik egy ideje már nem láthatták őt képernyőn.

„Jól vagyok, jól vagyunk, köszönjük szépen, minden rendben van! A harmadik trimeszter vége egy picit más, mint amire számítottam. Mondták nekem, hogy fáradékonyabb leszek, meg nehezebb lesz, de gondoltam, hogy én az első trimsztert is féllábon kibírtam, hajnali kelésekkel, mindennel együtt, de azért a harmadik trimeszter tényleg húzósabb, nem vicceltek" - mesélte akkor.

Iszak Eszter lelkileg is fel akart készülni a pici érkezésére

„Az ember készül rá, ahogy tud. Én is millió könyvet elolvastam — amire mondták, hogy nem biztos, hogy a legjobb megoldás —, de közben meg szerintem így nyugszik meg egy nő lelke, ha azt érzi, hogy sok információ birtokában van. De ha megérkezik a kicsike, akkor felrúg valószínűleg mindent az információkkal együtt, de készülünk, lelkileg is, azért is választottam a pihenést, mert ilyenkor nem csak fizikálisan kell felkészülni, hanem mentálisan és lelkileg is" - tette hozzá.