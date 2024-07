Katalin hercegné nem a szokásos módon jelent meg Wimbledonban

Még mindig nem jelent meg Wimbledonban Katalin hercegné és több mint valószínű, már nem is fog. A tenisztornát azonban figyelemmel kíséri, olyannyira, hogy wimbledoni játékoktól búcsúzó Andy Murray-nek üzenetet is küldött.

Andy Murray-nek üzent Katalin hercegné

Katalin hercegné megható búcsúja

"Egy hihetetlen #wimbledoni karrier véget ért. Nagyon büszke lehetsz @andy_murray. Mindannyiunk nevében köszönöm! C. " - írta Katalin Murraynek.

Egy ideig úgy volt, hogy Andy Murray - miközben párosban bátyja, Jamie Murray oldalán elköszönt a hazai közönségtől - még egyszer pályára áll Emma Raducanuval. Tehát a vereség pillanatában még úgy gondolta, hogy vegyes párosban is kap egy esélyt, de az egyesben még versenyben lévő Emma Raducanu a csuklóbántalmai miatt visszalépett attól a számtól, így Andy Murray elbúcsúzott Wimbledontól.

Katalin hercegné idén nem a stadionban szurkol

Katalin szokta átadni a trófeákat és imádja a teniszt

Az All England Lawn Tennis and Croquet Club védnökeként hagyomány szerint a walesi hercegné szokta átadni a trófeákat a wimbledoni bajnokoknak. Katalin teniszszeretete gyerekkorára nyúlik vissza, és Wimbledont csak egyszer hagyta ki – 2013-ban, amikor terhes volt György herceggel. Azt is tudni, hogy nem csak nézni szereti ezt a sportot, a hercegné az exkluzív fulhami Hurlingham Clubban vett teniszleckéket, játszott a legnagyobb teniszsztárokkal, köztük Roger Federerrel és Emma Raducanuval is.