Katalin hercegné: megvan a B terv Wimbledonra - Ezt nem gondoltad volna

Az All England Club védnökeként Katalin hercegné 2016 óta adja át a trófeákat a teniszbajnokoknak, de folyamatban lévő rákkezelése miatt még mindig nem dőlt el, hogy ez idén is így lesz-e.

Még mindig nem tudni, Katalin hercegné ott lesz-e Wimbledonban

Még mindig várják Katalin hercegnét, de megvan a B terv is

Az, hogy Katalin ott lehet, egyáltalán úgy merült fel, hogy a Trooping the Colouron megjelent, és ő maga is azt nyilatkozta, reméli a nyáron néhány hivatalos szerepében látni lehet majd. "Reméljük, hogy a walesi hercegné eljön és átadhatja a trófeákat a klub védnökeként, de most az ő egészsége és felépülése legfontosabb. Azt megígértük neki, hogy ha részt vesz a tenisztornán, a lehető legjobban alkalmazkodunk hozzá" - nyilatkozta az All England Club elnöke, Debbie Jevans, ám most, ahogy egyre kevesebb idő van hátra a bajnokság végéig, elárulták, ha Katalin mégis otthon marad Gloucester hercegnéjét (született: Birgitte van Deurs Henriksent) várják a díjak átadására.

Vilmos herceg neve is felmerült

Vilmos herceg neve is felmerült, ám el is vetették, ugyanis valószínűleg Németországban lesz a 2024-es Európa-bajnokság fináléjában, a szerdai elődöntőben pedig Anglia mérkőzik meg Hollandiával.