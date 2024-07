Kate Hudson bevallotta, ő sem használ dezodort

A legutóbb arról lehetett olvasni, hogy Brad Pitt is emberes testszaggal rendelkezett, nem dezodorált és nem is fürdött napokig. A legfrissebb információk szerint a színészt kedvese, Ines de Ramon jobb belátásra bírta, azóta fürdik, sőt, fogselymet és illatszereket is használ, és már a bőrét is ápolja.