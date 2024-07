Brad Pitt büdös volt éveken keresztül: kitálalt egy bennfentes a színész higiénés szokásairól

A színészről sokáig tartotta magát a pletyka, hogy nem az igazi a személyes higiéniája, de most azt beszélik, Ines de Ramonnak köszönhetően teljesen megújult. Brad Pitt úgy tűnik nagyon szerelmes, ha képes volt változtatni szokásain.

Brad Pitt és barátnője, Ines de Ramon a brit nagydíjra együtt érkezett

Forrás: Getty Images

Brad Pitt meglehetősen elhanyagolta magát

"Brad korábban hanyag volt a zuhanyozás és a hajmosás terén, ráadásul nem volt hajlandó dezodort vagy parfümöt használni" - mondta el egy bennfentes az In Touch-nak. "Gyakran napokig nem fürdött, amit senki nem gondolna egy ekkora szexszimbólumról" - mesélte a a lap forrása, és hozzátette, Ines de Ramon mindent megtett, hogy ezt megváltoztassa és úgy tűnik, sikerrel. Úgy tudni, a pár kedvenc közös hobbija a jóga, amit zuhanyozás vagy a medencében való megmártózás követ. "Brad most már arra is figyel, hogy ne hordja napokig a ruháit, sőt Ines arra is rávette, hogy fogselymet és illatszereket is használjon, sőt már a bőrét is ápolja" - pletykált a bennfentes.