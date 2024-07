Kevin Bacon egy napig hétköznapi életet próbált élni: megdöbbentő dolgok történtek vele

Kevin Bacon a legújabb interjújában mesélte el, hogy gyakran fantáziált arról, hogy milyen lehet civil emberként eltölteni a napot, de hamar ráébredt, hogy ez az ő esetében nem is olyan egyszerű, mint azt gondolta. "Nem panaszkodom, de az arcom eléggé felismerhető" - mondta Bacon, majd hozzátette: "A sapka és a szemüveg csak egy bizonyos pontig működik."

Kevin Bacon és felesége, Kyra

Forrás: Getty Images/World Premiere Of A24's "MAXXXINE" - Arrivals

Kevin Bacon mindent megtett, hogy egy napra felismerhetetlen legyen

A színész mégis úgy döntött, hogy megpróbálkozik a lehetetlennel és felkeresett egy sminkest, akit megkért arra, hogy maszkírozza el úgy az arcát, hogy ne ismerjék fel az utcán. Műorrot, műfogakat és egy szemüveget kapott, az átalakulás pedig jobban sikerült, mint azt várta. Meglepetten tapasztalta, hogy a kávézóban nem engedték előre a sorban, sőt, az emberek tolakodtak és egyáltalán nem bántak vele kedvesen.

Senki sem mondta, hogy szeretlek és amikor kávét akartam venni, ki kellett várnom a soromat. Ez szívás. Inkább újra híres szeretnék lenni

- osztotta meg akkori gondolatait Bacon.

Kiderült, hogy Kevin Bacon miért nem eszik már bacont

Kevin Bacon fantasztikusan főz, de vannak olyan hozzávalók, melyekhez nem nyúl: ilyen például a szalonna. „Nem eszem többé kecskét és nem eszem többé disznót, mert kecském és disznóm is van" - mondta a 65 éves színész, aki a People magazin Legszexibb férfiak című mellékletében szerepel. „A feleségem (Kyra Sedgwick színésznő - a szerk.) azt mondja, nem vehetünk több állatot, mert akkor semmit sem fogok enni."

A házaspárnak van egy farmja Connecticutban, ahol disznókat és kecskéket tartanak, valamint van három alpakkájuk és ugyanennyi minilovuk is.

"Imádom az állatokat, öröm a közelükben lenni, és nagyon-nagyon megnyugtatnak. Szeretünk kimenni a kertbe is, és friss fűszernövényeket, paradicsomot, bazsalikomot, paprikát vagy cukkinit szedni" - mondta Bacon, akinek az ételek és a főzés iránti szeretete akkor alakult ki, miután kezdő színészként New Yorkba költözött.

„Ami otthon volt, azt beledobtam egy serpenyőbe, és egyszerűen megsütöttem, majd innen is ettem ki, mert így nem kellett mosogatnom" - árulta el. Hozzátette, most is szívesebben főz, mint hogy elmenjen egy puccos étterembe. Szereti látni, miből készül az étel, tudni akarja, pontosan mit visz be a szervezetébe.