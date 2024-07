Kiderült, hogy Kim Cattrall csatlakozik-e a Szex és New York harmadik évadához

Kim Cattrall egyike volt az 1998 és 2004 között sugárzott Szex és New York négy főszereplőjének Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) és Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) mellett. Mind a négy nő visszatért két játékfilm erejéig, mielőtt zöld utat adtak az And Just Like That (És egyszer csak...) című utódsorozatnak. Csak Kim Cattrall döntött úgy, hogy nem tér vissza, ám a második évadban mégis látható volt, ugyan csak egyetlen jelenet erejéig. Most kiderül, a harmadik évadban látható lesz-e.

Szex és New York: Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker és Kristin Davis

Forrás: Photo12 via AFP

Kim Cattrall elképesztően népszerű szereplője volt a Szex és New York sorozatnak és a filmeknek is. Amikor pedig kiderült, hogy készül egy utódsorozat, az And Just Like That (És egyszer csak...), a rajongók azt remélték, hogy Samatha Jonsként ismét visszatér. A színésznő azonban határozottan kijelentette, hogy rá nem számíthatunk ebben a sorozatban. Az első évadban azzal magyarázták a távollétét, hogy Londoba költözött, majd amikor Carrie férje, Mr. Big meghalt, virágcsokrot és részvétnyilvánító levelet küldött. A második évadban aztán egyetlen jelenetben mégis látható volt, de Carrie-vel csak telefonon beszéltek.

Egy rajongó felvetette, hogy a színésznő a harmadik évadban is "beugorhat" egy jelenetre, Kim Cattral egyszer és mindenkorra lezárta a kérdést.

"Ó, ez nagyon kedves, de nem fogok" - írta.