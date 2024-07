Leonardo DiCaprio barátnője aprócska bikiniben mutatta meg kifogástalan alakját

A fiatal szupermodellt és Leonardo DiCapriot tavaly szeptemberben hozták először hírbe, a kapcsolatuk pedig azóta is töretlen, ismerősök szerint szerelmesebbek, mint valaha. Vittoria Cerettit a héten Olaszországban kapták lencsevégre, ahol barátnőjével mulatta a tengerparton az időt.

Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti szerelmesebbek, mint valaha

Forrás: Getty Images for BAFTA

Vittoria Ceretti bikiniben

A 26 éves olasz szépség egy apró, rózsaszín bikiniben hűsölt a tengerparton. A virágmintás fürdőruha narancssárga pántokkal díszítve tökéletesen kiemelte Ceretti alakját. A róla készült képek megtekintéséhez kattints ide. A fotókat elnézve ez egy csajos kiruccanás volt, férfiak nélkül, amit szemmel láthatóan nagyon élveztek a barátnők.

Cerettit és DiCapriot múlt szombaton a Rolling Stones koncertjén látták a rajongók utoljára a SoFi Stadionban, ahol csak úgy izzott kettejük között a levegő.

Leonardo és Vittoria 2023 augusztusa óta randevúznak. A pár 2023 májusában találkozott a Killers Of The Flower Moon premierjén a Cannes-i Filmfesztiválon. Ceretti korábban a New York-i dj., Matteo Milleri felesége volt, DiCaprio utolsó tartós kapcsolata pedig Camila Morrone színésznővel volt, de 2022 augusztusában négy év után szakítottak. A színészt Vittoria előtt a Neelam Gill modellel hozták hírbe, de úgy tűnik, vele nem alakult ki mélyebb kapcsolat, ezt megelőzően pedig Gigi Hadiddel lehetett gyakrabban látni.

