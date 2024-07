Mellrákot túlélő hírességek vallanak a betegségről: így élték meg a kezeléseket

Az emlőrák leginkább a nőket érinti, bár férfiaknál is előfordulhat. Számos híresség is érintett a mellrákban, ezúttal ők vallanak arról, hogyan élték meg a kezeléseket. A céljuk, hogy ezzel is bátorítsák azokat a sorstársaikat, akik még küzdenek a rosszindulatú daganatos megbetegedéssel.

Bár az emlőrák főként középkorú és idősebb nőknél fordul elő, bármely életkorban, bárkinél kialakulhat a betegség, beleértve a férfiakat is. Magyarországon évente 8000 új esetet diagnosztizálnak, de az Egyesült Államokban is hasonló számokat mutatnak a statisztikák. A mellrák nem válogat, dolgozzon bármilyen szakmában az ember, így a hírességek, sztárok is ugyanúgy érintettek, mint a hétköznapi emberek. A korai diagnózis magasabb túlélési esélyeket jelenthet, az ön- és szűrővizsgálatok életet menthetnek. A mellrákra fel kell hívni a figyelmet, sok, az emlődaganatot túlélő híresség ezért vállalta fel, hogy beszél arról, hogyan élte meg és túl a betegséget. OIlivia Munn is megküzdött a mellrákkal

Forrás: Patrick McMullan via Getty Image/Chanel Tribeca Festival Artists Dinner Olivia Munnál időben észrevették a mellrákot A színésznő 2024 márciusában osztotta meg a nyilvánossággal, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, és egy éve kap rá kezeléseket, beleértve a kettős masztektómiát is. A színésznő egy érzelmes Instagram-bejegyzésben vallott a betegségéről, amelyben elmagyarázta, hogy orvosa a magas emlőrák kockázat miatt rendelt el MRI-vizsgálatot, amelynek során felfedezte az agresszív, gyorsan fejlődő Luminal B mellrákot. Az orvosom megmentette az életemet. Szerencsés vagyok. Elég korán elkaptuk, így volt választási lehetőségem. Ugyanezt kívánom minden olyan nőnek, akinek egy napon szembe kell néznie a mellrákkal. Linda Evangelista szerint a hegei trófeák

Forrás: Corbis via Getty Images/Saint Laurent : Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024-2025 Linda Evangelista kétszer küzdött meg a mellrákkal A szupermodellnél kétszer diagnosztizáltak mellrákot: egyszer 2018-ban, majd 2020-ban. A diagnózisról 2023-ban így beszélt: „A rutin mammográfiával kezdődött. Tudom, hogy nem szeretjük a mammográfiát. Én vagyok a legnagyobb halogató, de ez az egyik szűrés, amelyhez mindig hűséges voltam.” Az orvosok az emlőrák korai formáját találták a 90-es évek sztármodelljénél, és először lumpektómiát, végül kettős masztektómiát végeztek el nála, ami Evangelista szerint a lehető legjobb döntés volt. Később, amikor egy dudort érzett a mellizmán, visszament az orvoshoz, akitől megtudta, hogy ismét meg kell küzdenie a mellrákkal. Kemoterápiát kapott és azóta is gyógyszert szed.