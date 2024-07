81 éves lett Mick Jagger, minden idők egyik legnagyobb rocksztárja

Michael Philip Jagger 1943-ban született a kenti Dartfordban, apja Basil Fanshawe „Joe” Jagger, tornász és testnevelő tanár, anyja Eva Ensley Mary, fodrász volt. Tehát nem zenész családból származott, ám a zene iránti szenvedélye már korán kibontakozott. Mick Jagger már az általános iskolában találkozott későbbi bandatársával, Keith Richardsszal, ám a kapcsolatuk egy időre megszakadt, és csak 1961-ben találkoztak újra. Onnantól a rythm and blues iránti szeretetük kötötte össze őket. Összeköltöztek egy London Chelsea negyedében található lakásba egy harmadik későbbi bandataggal, Brian Jones-szal, aki azonban 1969-ben, 27 évesen elhunyt.

Mick Jagger kora ellenére a mai napig izgága a színpadon

Forrás: Variety via Getty Images/The Rolling Stones "Hackney Diamonds Tour" at SoFi Stadium

Mick Jagger és a Rolling Stones

Mick Jagger nem tanult zenész, nem tud kottát olvasni. Zenekarát, a Rolling Stones-t kezdetben a Beatles letisztult megjelenésének ellenpólusaként festették le. A banda népszerűségéhez és zenei sikereihez kétségkívül hozzájárult Jagger utánozhatatlan szeszélyessége és androgün stílusa is.

A Stones első nemzetközi slágerét, a legendás „(I Can't Get No) Satisfaction”-t 1965-ben rögzítették és adták ki, majd az ezt követő slágerek, mint a „Paint It, Black” (1966), a „Sympathy For The Devil” (1968), a „Gimme Shelter” (1969), a „Wild Horses” (1971), a „Beast of Burden” (1978), a „Start Me Up” (1981) és sok-sok más sláger bebetonozta a rock és az ellenkultúra történetébe.

A Rolling Stonest Mick Jagger, Keith Richards, Johnnie Wood és a dobos, Charlie Watts alkották, egészen Watts 2021-es haláláig.

Azóta nélküle gurulnak tovább a kövek. A világ egyik legrégebben működő rockzenekara, még ma is készít felvételeket és turnézik, Mick Jagger a színpadon még mindig ugyanolyan hőfokon ég és mozog, ahogy senki más a világon — higanymozgását sokan próbálták már utánozni, kevés sikerrel. Idős kora ellenére a mai napig végigrohan a színpadon, miközben énekel. A zenekar albumai rendszeresen az első öt helyen szerepelnek az amerikai Billboard 200-as listáján, lemezeikből világszerte több mint 200 milliót adtak el, így minden idők egyik legsikeresebb zenekarának számítanak.