60 éves lett Sandra Bullock – 9 érdekesség, amit biztosan nem tudtál a hollywoodi díváról

Egyszerre volt a legjobb és a legrosszabb színésznő

Sandra Bullock a 2009-es éveben jutott el a szakmai karrierje csúcsára, amikor A szív bajnokai főszerepéért elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Néhány nappal korábban az Arany Málnán is díjazták a legrosszabb női alakításért az Ő a megoldás című filmjében. Máig ő az egyetlen, aki ugyanabban az évben nyerte el a két díjat, és azon kevesek egyike, akik jó arcot vágtak az Arany Málnához is, és személyesen vették is átvették a díjat.

Ő lett a világ legjobban fizetett színésznője

2010-ben bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a világ legjobban fizetett színésznője. Csak abban az évben 56 millió dollárnyi gázsit fizettek ki neki a filmjeiért.

Az örökbefogadás előtt vált el a férjétől

41 évesen ment férjhez az amerikai tévés személyiség Jesse Jameshez, akivel néhány év után az örökbefogadás mellett döntöttek. Mielőtt azonban lezárulhatott volna ennek folyamata, Bullock otthagyta a férjét, mert fény derült egy titkos viszonyára egy modellel. Az örökbefogadást így már egyedül vitte végig 2010-ben, és 5 évvel később egy másik kisgyereket is adoptált.