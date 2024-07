Elvette 29 évvel fiatalabb szerelmét a világhírű színész: Rufus Sewell harmadszor nősült meg

Rufus Sewell hisz a házasság intézményében. Erre utal, hogy harmadszor is oltár elé állt. Az 56 éves sztár a múlt héten vette el Vivian Benitez amerikai színésznőt, aki 29 évvel fiatalabb nála. A lakodalmat alig néhány hónappal azután tartották meg, hogy Sewell egy romantikus római kiruccanás során megkérte Vivian kezét.

Rufus Sewell és Vivian Benitez

Forrás: Getty Images via AFP/2023 Getty Images

Az esküvőn a 27 éves menyasszony gyönyörű fehér ruhát viselt, Rufus pedig - aki András herceget alakítja a Netflix The Scoop című sorozatában - krémszínű öltönyt választott a nagy napra. A lakodalmat a festői Manorbier kastélyban tartották Walesben.

Vivian családját egyáltalán nem zavarja a nagy korkülönbség, kubai nagymamája, Mirna, aki 83 éves, korábban azt mondta: „A kor csak egy szám, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy Rufus csodálatos ember. Salsázni tanítjuk."

Rufus korábban már kétszer volt nős, Yasmin Abdallah ausztrál vállalkozó és Amy Gardner rendező-producer házastársa is volt.

Rufus Sewell András herceg szerepében

Mindenki kétkedve fogadta a hírt, amikor bejelentették, hogy Rufus Sewell játssza András herceget az Interjú a herceggel című Netflix produkcióban. A közösségi médiában nagyon sok kommentelő azt írta, ez érthetetlen, hiszen a színész nem is hasonlít II. Erzsébet kegyvesztett fiára. Rufus és a film készítői azonban rácáfoltak a kétkedőkre, ugyanis olyan maszkot rittyentettek a sztárnak, hogy akár András ikertestvére is lehetett volna.

Az Interjú a herceggel (Scoop) a Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interview by Sam McAlister című könyvén alapul, amelyet Sam McAlister, a szuperproducerből lett ügyvéd írt. Ő szervezte le a Newsnight számára az interjút András herceggel. A filmet a kritikusok és a nézők egyaránt elismeréssel fogadták, sokan megdöbbentek azon, hogy Sewell mennyire hasonlít a hercegre. Az átalakulási folyamatról egy rövid videót is megosztott a Netflix hivatalos brit fiókja az Instagramon. A maszkot minden forgatási napon újra elkészítették Sewell számára. A videóhoz annyit írtak, hogy sminkes csapat fantasztikus munkát végzett - és ez igaz is. A felvételen az látható, ahogy a színész félmeztelen ül egy fotelben, miközben protéziseket és sminket visznek fel a mellkasára és az arcára.