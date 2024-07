20 évre börtönbe kerülhet a világhírű énekes: az édesanyját is belekeverte bűntényeibe Sean Kingston

Sean Kingston amerikai–jamaikai származású reggae-énekes és édesanyja nagy bajban vannak: a sztár 20 évre rács mögé kerülhet, a vád szerint egymillió dolláros távközlési csalást követett el. Távközlési csalásnak minősül az, amikor valami telefonon, e-mailen vagy az internetet ver át másokat.

Sean Kingston 20 évre börtönbe kerülhet

Forrás: Getty Images via AFP

Sean Kingston ellen hat vádpontot hozott fel az ügyészség, ha mind a hatban bűnösnek találják, akkor 20 évre hűvösre kerül. Az énekes az édesanyjával jelent meg a bíróságon, aki szintén érintett az ügyben. Májusban együtt tartóztatták le őket: elloptak egy napképernyős tévét, ezzel pedig a rendőrség látómezejébe kerültek, vizsgálódni kezdtek utánuk.

A hatóságok most azt állítják, hogy Kingston és édesanyja egy olyan bűnszervezet tagjai voltak, melynek tagjai hamis papírokkal csaptak be eladókat. Drága autókat, ékszereket vásároltak, amiket aztán sosem fizettek ki. Kingston és édesanyja több mint egymillió dollár értékű vagyontárgyakat halmoztak fel.

Az ügyészség szerint az énekes jogtalanul gazdagodott meg azáltal, hogy azt állította, végrehajtotta a banki átutalásokat, de a kezdeményezett kifizetések sosem értek oda az eladókhoz. Az egyik átvert felperes ügyvédje azt állította, hogy Kingston Justin Biebert is belekeverte a piszkos kis ügyeibe: fedősztorijában azt állította több eladónak, hogy Bieberrel dolgozik együtt, és éppen egy nagy show-t szerveznek, így férkőzött többek bizalmába. Bieberrel egyébként van egy közös számuk is, az Eenie Meenie.

Sean Kingston a kezdeti sikerei után már közel sem annyira népszerű

Sean Kingston (igazi nevén Kisean Paul Anderson) 2007-ben robbant be a köztudatba a Beautiful Girls című számával, amely megjelenés után rögtön a Billboard Hot 100-as listájának élén végzet. Még ebben az évben megjelent debütáló stúdióalbuma is. Második lemezét Tomorrow címmel 2009-ben adta ki, ez közel sem ért el akkora sikereket, mint az előző, a 2013-ban megjelent harmadik lemez (Back to Life) pedig fel sem került a listákra. Negyedik albumát Road to Deliverance címmel 2022-ben adta ki. Anderson nagyapja az ismert jamaikai reggae producer, Lawrence "Jack Ruby" Lindo volt.