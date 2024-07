Shannen Doherty vagyona: milliárdos örökséget hagyott maga után az elhunyt színésznő

A 'Beverly Hills 90210' és a 'Bűbájos boszorkák' sztárjánál 2015-ben diagnosztizáltak először mellrákot. A daganat évekkel később Shannen Doherty agyára is átterjedt, nemrég meg is műtötték. A színésznő magánélete eközben romokban hevert: a válókeresetet a férj adta be 11 év házasság után, amit a színésznő kudarcként élt meg, és azt mondja, csak mostanában tért teljesen magához. A színésznő szerint Iswarienko akadályozta a válás folyamatát, mert nem akarta, hogy ő pénzhez jusson. Doherty a betegsége miatt ugyan keresőképtelen volt az utolsó hónapjaiban, de hatalmas örökséget hagyott maga után.

Forrás: FX Networks 'BH90210' TV show panel

Shannon Doherty vagyona: milliárdos örökséget hagyott maga után

A színésznő és a fotós Kurt Iswarienko válása 2023 áprilisa óta húzódott már. Shannen azt állította, férje nem működik együtt a bírósággal. Nem ad át fontos pénzügyi adatokat, sem a leltárt azokról a munkáiról, amelyeket a házasságuk alatt készített, és ahhoz szükségesek, hogy megállapítsák, mennyi tartásdíjat kell fizetnie súlyos beteg feleségének. Doherty szerint a Kurt csak arra várt, hogy meghaljon, ám ezt a férfi ügyvédje határozottan tagadta.

„Képtelen az az állítás, hogy Kurt arra vár, hogy Shannen meghaljon" – nyilatkozta Katherine Heersema. „A legjobbat akarja Shannennek, és azt szeretné, ha mihamarabb elválhatnának és mindketten továbbléphetnének."

A válóper során a színésznő - néhány héttel a halála előtt - jövedelem- és kiadási nyilatkozatot nyújtott be. Kiderült, hogy átlagosan havi 21 000 dollárt keresett. Doherty továbbá bevallotta, hogy 251 000 dollár van a bankszámláján, és további 1 880 000 dollár értékű részvényekkel és kötvényekkel rendelkezik, valamint egy biztosítótársasággal folytatott perből származó pénzzel a kaliforniai otthonában keletkezett kár miatt. A malibui háza 6 millió dollárt ért, de 3 millió dollár jelzáloghitel terhelte. Ezen felül pedig 134 000 dollárt tett félre a nyugdíjas éveire.

"A házasságunk alatt, különösen az utóbbi években, Kurt több millió dollárt keresett évente" - mondta korábban a színésznő.

Miközben nem tudtam dolgozni, és drága orvosi kezeléseket kellett igénybe vennem, amelyeknek súlyos anyagi költsége volt, Kurt a repülőgépet használta, több ezer dollárt költött el orvosi szalonokban, ékszerüzletekben, miközben azt állította, hogy nincs elég pénze, hogy támogasson engem.

Doherty ügyvédje hozzátette: "Shannen színésznő. A legnagyobb sikereit a házasság előtt érte el. Egészségügyi problémái miatt jelenleg képtelen dolgozni, és nincsenek felkérései sem. Ma szinte minden jövedelme a házasság előtti színészi munkájából származik."