Amerikai apácát alakít

Bár Sydneyről a mai napig az Eufóriában is gyakran meztelenkedő szép lány karaktere jut eszünkben, időközben kijött új filmje a Szeplőtlen is, amelyet főszereplő színészként és producerként is jegyez. A film Sweeney szerelemprojektje, amelyben Cecilia, a mélyen hívő amerikai apáca Olaszországba érkezik és ahogy telik az idő, úgy érzi, rémálomba csöppent.