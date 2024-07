Vilmos herceg dokumentumfilmben szerepel – Kendőzetlenül meséli majd el az igazságot

Vilmos herceg 2024 őszén egy kétrészes dokumentumfilm főszereplője lesz. A Homewards programját mutatja be a film, ami a hajléktalanság megszüntetését helyezi a középpontba.

Vilmos herceg dokumentumfilmben fog szerepelni Forrás: Getty Images/

A walesi herceg ritkán látott, kulisszákba is betekintést nyújtó dokumentumfilmben fogja bemutatni, mennyire fáradhattalanul dolgozik azon, hogy megszüntesse a hajléktalanságot. A Prince William: We Can End Homelessness azaz Vilmos herceg: Meg tudjuk szüntetni a hajléktalanságot című sorozat a kezdeményezés első évét mutatja be. A nézők nyomon követhetik Vilmos herceget, amint elindítja a Homewards programot az Egyesült Királyságban, miközben bemutatja a jelenleg hajléktalansággal küzdő embereket és azok történeteit, akik már átélték ezt az kilátástalanságot.

Vilmos herceg elkötelezettsége a hajléktalanság megszüntetése iránt mélyen gyökeredzik: az édesanyja, Diana hercegnő törekvéseit viszi tovább, aki már fiatalkorukban megmutatta fiainak a való világot, és az élet árnyoldalait. Fontosnak tartotta az együttérzést és az empátiát, és gyakran vitte el Vilmost és testvérét, Harry herceget nem nyilvános látogatásokra, hajléktalanszállókra.

Ezek az élmények mély nyomot hagytak Vilmosban és és édesanyjához hasonlóan ő is a Centrepoint hajléktalanokat segítő szervezet patrónusa lett.