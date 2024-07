Kiderült mennyit keres Vilmos herceg Cornwall hercegeként

Vilmos herceg jövedelemadót is fizet a Cornwall Hercegségtől származó bevétele után

Erzsébet királynő halála után egy királyi forrás szerint Vilmos herceg teljesen belemerült a Cornwalli Hercegség vezetőjeként betöltött szerepébe. A walesi herceg az utóbbi időkben többször is megfordult a birtokon, többek között májusban egy éjszakai kirándulás alkalmával, amikor meglátogatta a Cornwall hercegség innovatív lakásprojektjének helyszínét, amelynek célja a hajléktalanság kezelése Newquayben. A jelentés kiemelte Vilmos mecénás szerepeivel kapcsolatos aktualitásokat is, beleértve a Labdarúgó Szövetségnél betöltött szerepének változását. A futball elkötelezett rajongójaként Vilmos mostantól a Szövetség védnöke lesz, ezt a tisztséget korábban nagyanyja, Erzsébet királynő töltötte be. Vilmos 2006 óta volt az FA (The Football Association) elnöke. A változás tükrözi a walesi hercegként betöltött vezető szerepét. Ezenkívül vilmos herceg új védnökséget vállal a Welsh Guards Charity-nél és a Royal Cornwall Mezőgazdasági Egyesületnél, valamint a Victoria Cross és George Cross Egyesület elnöke lesz. Emellett elnökből a Fields in Trust pártfogója lesz.