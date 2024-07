Napvilágra kerültek Katalin hercegné tervei: kiderült, megjelenik-e hamarosan a nyilvánosság előtt

Katalin hercegné még nem tér vissza a hivatalos feladataihoz, továbbra is kezelések alatt áll a rákos megbetegedése miatt. Mostanra az is kiderült, hogyan tervezi a következő heteket.

Katalin hercegné Wimbledonban

Forrás: Getty Images

Kiderültek Katalin hercegné tervei

Nyilvánosságra kerültek Katalin hercegné és Vilmos herceg nyári tervei. Mivel a hercegné továbbra is távol marad a hivatalos feladataitól, a terveik szerint a következő hetekben Vilmos is így tesz majd, hogy a gyerekeikkel tölthessenek egy kis időt.

"Wimbledon lehet Katalin hercegné utolsó nyilvános szereplése a nyáron, de az embereknek nem kell aggódniuk, ez nem jelenti azt, hogy bármilyen aggasztó változás történt volna az állapotában"

- mondta Charlie Lankston. A háromgyerekes anyuka július 14-i megjelenése a tenisztornán nagyon várt esemény volt, bár csak az utolsó pillanatban vált biztossá, hogy ott lesz. Ez volt a második nyilvános szereplése azóta, hogy márciusban bejelentette rákdiagnózisát. Az első a Trooping the Colour ünnepségen volt, ami így a szokásosnál is nagyobb érdeklődésre tartott számot. Sokan számítottak arra, hogy az Ascot Derbyn is tiszteletét teszi, de ott végül nem jelent meg.