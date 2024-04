Katalin hercegné horoszkópja és gyógyulási esélyei az asztrológia tükrében

Az, hogy a két személyiségjelölő bolygó egymással szemben helyezkedik el, utalhat arra, hogy a hercegnének sokszor nehéz a hivatalos megjelenéseket és tőle elvárt szerepléseket összeegyeztetnie az anyasággal. Hogy miként sikerül neki, és hogyan tudja mindezt feldolgozni, az aszcendense mondhatná meg, ám nem tudjuk pontosan, hogy Katalin 1982. január 9-én melyik óra, melyik percében született, így azt sem tudhatjuk, hogy az egészségi állapotára utaló horoszkópházát, a hatos házat és annak urát, milyen segítő és kihívást jelentő fényszögek érik.

Hűvös és visszafogott lehet a szerelemben

Katalin Marsa a Mérlegben, Vénusza pedig a Vízöntőben van: mivel mindkettő Levegő jegy, így az érzelmeit egészen biztosan visszafogottan adja a partnere tudtára. A Merkúr, a kommunikáció és intellektus bolygója szintén a Vízöntőben helyezkedik el: így számára egészen biztos, hogy fontos, hogy párja intellektuálisan is kapcsolódjon hozzá és a legjobb barátja is legyen. Katalin és Vilmos nyilvánosság előtti kommunikációjából ki is derül, hogy kettejük között ez megvalósul: női-férfi kapcsolódásuk egyik fontos kiegészítője egymás tisztelete és a barátság, valamint nagy szerepet játszik kapcsolatukban a humor.