Cuki fotókon Alec Bldwin unokája: a 14 hónapos baba a színész hasonló korú gyerekeivel játszik

Noha ez volt az első alkalom, hogy találkozott velük, úgy tűnik, Ireland Baldwin kislánya, Holland szívesen tölt időt a szintén kicsi nagynénikkel és nagybácsikkal. Alec Baldwin és Kim Basinger lánya ennek és a nagy találkozásnak is nagyon örül, annál is inkább, hiszen a fotói és videója alapján unokahúgai, unokaöccsei és 14 hónapos csemetéje igencsak jól érzik magukat együtt. A New York-i családi összejövetelről ireland az Instagramra töltött fel képeket.

Alec Baldwin és lánya, ireland Baldwin

Forrás: Getty Images via AFP/2013 Getty Images

Az első fotón Holland egy kanapén ülve látható Alec Baldwin feleségével, Hilaria Baldwinnal és a gyerekekkel, a 22 hónapos Ilaria Catalina Irenával, a hároméves María Lucía Victoriával, a szintén hároméves Eduardo Pao Lucasszal, a hatéves Romeo Alejandro Daviddal, a hétéves Leonardo Ángel Charlesszal, a kilencéves Rafael Thomasszal és a legidősebb nagynénjével, a tízéves Carmen Gabrielával.

A második képen Holland Ilaria mellett ül és mosolyog a kamerába, míg a harmadik felvételen, egy videón az látszik, ahogy a gyerekek a kanapén ülve készülnek a családi fotózásra.

„Mindenki mondja, hogy mami!" - szól egy hang a kamera mögül.

A negyedik és egyben utolsó videó Hollandot és Ilariát mutatja: a két kicsi jól kijön egymással, Holland nagyon szerené rávenni valamire nagynénjét, miközben a többi gyerek rohangál körülöttük.

„Holland végre találkozott a nagynénjeivel és nagybátyjaival — írta a bejegyzéshez Ireland egy sírva nevető hangulatjellel a mondat végén.

Alec Baldwin és családja valóságshow-hősök lesznek

Júniusban a Baldwin-házaspár Instagram-oldalán is megjelent egy előzetes, amelyből kiderült, hogy Alec, Hilaria és hét gyerekük 2025-ben valóságshow- szereplők lesznek. The Baldwins, magyarul A Baldwinok című műsor beharangozójában a házaspár a tekintélyes létszámú családjával viccelődött: Hilaria „nagy bejelentést kell tenniük” kezdetű mondatát Alec Baldwin szakította félbe: „Te jó ég, ne..”, mire Hilaria gyorsan rávágta: „Nem, semmiképpen sem! Befejeztük a gyerekvállalást!”

Hogy Holland és édesanyja, Ireland is benne lesz a show-ban, azt hivatalosan semmi nem támasztja alá, de gyanítható, hogy a nyolcgyerekes Alec Baldwin ki nem hagyná az unokáját az életéről szóló műsorból.