Gyűlöletcunami zúdult az Amber Heardöt játszó színésznőre: "Azt hittem, hogy fel vagyok készülve"

Amber Heard és Johnny Depp nyilvánosság előtt zajlott pere nagy port kavart, szinte az egész világ figyelte a bírósági közvetítéseket, véleményt formáltak, oldalt választottak. Ráadásul egy film is készült az egykori házasok összecsapásáról, amelynek főszereplője, Megan Davis a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen indulatokat is váltott ki ez a per az emberekből: ő is rengeteg gyűlölködő kommentet kapott miután kiderült, ő lesz Amber Heard.

Megan Davis alakította Amber Heardöt, ami miatt rengeteg gyűlöletet kapott

Forrás: Getty Images via AFP

Gyűlöletcunami zúdult az Amber Heardöt játszó színésznőre, Megan Davisre

Amber Heard és Johnny Depp összecsapása a nyilvánosság előtt zajlott, a tárgyalóteremben készült felvételek pedig bejárták az egész világot. A hathetes tárgyalás és kevesebb mint három nap tanácskozás után 2022 júniusában született meg az ítélet Johnny Depp és Amber Heard közötti rágalmazási ügyben, amely megosztotta az embereket és hatalmas indulatokat kavart. Az esküdtszék Johnny Depp javára döntött, a botrány pedig szépen lassan elcsendesedett, ám a bírósági csatából készült egy film, a Hot Take: The Depp/Heard Trial.

Amber Heard és Johhny Depp

Forrás: Getty Images via AFP

Mark Hapka alakította Johnny Depp karakterét, Megan Davis pedig Amber Heardöt. Ugyan a bemutatót csaknem két éve tartották, a színésznő csak most nyílt meg arról, hogy milyen hatalmas gyűlöletcunamival kellett szembenéznie azután, hogy kiderült, ő formálja meg Amber Heardöt.

Mikor bejelentették a szerepet, az olyan volt, mint egy gyűlölethullám.

„Azt hiszem, körülbelül 30.000 üzenet és komment érkezett. Nagyon sok közülük egyszerűen szörnyű volt, mint például: 'Olyan csúnya vagy, olyan kövér vagy. Szégyenletes vagy'” - emlékszik vissza.„Rettenetesen gonosz dolgokat írtak. Pedig akkoriban azt hittem, hogy fel vagyok készülve. Tudtam, hogy lesznek reakciók, de azt hiszem, nem gondoltam, hogy ilyen lesz.”

Davis - aki többek között az Amerikai Horror Story, Az élet csajos oldala és a Young & Hungry című sorozatokban és filmekben is szerepelt - elárulta, hogy napokig nagyon maga alatt volt, amikor a sértő és bántó kommentek tömegeivel találta szemben magát.

„Ez egy nagyon jó lecke volt számomra, de egy nehéz lecke. Általában igyekszem nem reagálni azoknak az embereknek, akik gyűlölködő dolgokat mondanak” - mondta még a színésznő, aki azt is elárulta, hogy a kezdeti indulatok lecsillapodtak, mire a filmet bemutatták.