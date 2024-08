Az Amerikai pite sztárja elárulta, mennyi pénzt kapott Stifler szerepéért

Közel 25 éve mutatták be az ikonikus vígjátékot, ami sok akkor még nagyon fiatal és kevésbé fiatal színészt is azonnal a csúcsra juttatott. Az 1999 októberében mozikba került Amerikai pite első része egy legendás franchise kezdetét jelentette. Ám annak ellenére, hogy a kultikus mozi klasszikusnak számított, az egyik főszereplő még akkori viszonyok között is szokatlanul alacsony gázsit kapott. Mégpedig nem más, mint a Stiflert alakító Seann William Scott.

Seann William Scott nem keresett túl sokat az Amerikai pite Stifler-karakterével

Forrás: AFP

Stifler és Stifler mamája sokat tett hozzá az Amerikai pite sikeréhez, de ez a gázsin nem látszott meg

Ha valamiben, abban biztosan mindannyian — akik az Amerikai pite premierjének idején voltunk tizen-huszonévesek — egyetértünk, hogy az időnként csak mérsékelten vicces, vitatható humorú Stifler mégis az egyik legikonikusabb figurája a filmnek. Seann William Scott egysorosait ma is fújjuk, ám filmbeli poénjai neki nem hoztak sokat a kasszába. Legalábbis ezt állítja a színész, aki egy interjúban mondta el, mennyit kapott a szerepért az Universaltól.

A 47 éves sztár a The Rich Eisen Show-ban a „Celebrity True or False” című játék során mesélt az első filmért kapott fizetéséről. Scott megerősítette, hogy debütálása Stifler szerepében mindössze 8000 dollárt hozott neki, ami átszámítva jelenleg 2,8 millió forint körüli összeget jelent, ami már a 90-es években sem volt éppen sztárgázsi.

„Emlékszem, hogy utána vettem egy használt Ford Thunderbirdöt úgy 5.000, talán 6.000 dollárért. Hogy a másik két ezressel mi történt, nem tudom” — mondta el a humorista, aki bevallotta, hogy neki akkor a 8000 dollár nagy összeg volt, de nem tartott sokáig. Ezért Scott a 1999-es az Amerika pite befejezése után churro-árusként dolgozott a Los Angeles-i állatkertben, hogy legyen miből megélnie a filmpremierig.

Az Amerikai pite végül kasszasiker lett, világszerte 235,5 millió dollárt hozott a filmstúdió konyhájára. A franchise-nak később számos spin-offja is készült, köztük az Amerikai pite 2, az Amerikai esküvő és az Amerikai újraegyesülés. Ezek után már rendes gázsit kapott a színész, aki a negyedik rész után úgy gondolta, hogy Stiflerben pont ennyi volt, többé nem akarja a karaktert eljátszani. Azonban idővel meggondolta magát, és most azt mondja,talán érdekes lenne megnézni, hol tart most Stifler...