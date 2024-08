Diana halála: gyerekkori fotókkal és újságcikkekkel emlékezett meg a hercegné öccse

Az idő múlása ellenére Diana hercegné emléke továbbra is mélyen él az emberek szívében. 27 év telt el azóta, hogy a világ megdöbbenve értesült tragikus haláláról. Diana és akkori párja, Dodi Fayed a párizsi Alma alagútban vesztették életüket egy tragikus autóbalesetben. Charles Spencer, Diana öccse, ma is megemlékezett nővéréről: az Instagramon közzétett egy képet, amelyen Diana fiatalkori portréja látható, valamint újságcikket mutatott, ami a hercegné keresztelőjéről számol be. A fotóhoz csupán ennyit írt: „Sosem feledünk, kedves hölgy.”

Charles Spencer ezzel a fotóval emlékezett meg Dianáról a hercegné halálának 27. évfordulóján

Forrás: https://www.instagram.com/charles.earl.spencer/

Az elmúlt években Charles Spencer számos alkalommal emlékezett meg Dianáról, és gondoskodik arról, hogy testvére emléke tovább éljen. Időről időre sosem látott fotókat oszt meg róla, és nemrég a sírhelyét is megmutatta.

Diana hercegné öröksége

Diana hercegné nemcsak a brit királyi család tagjaként, hanem humanitárius munkássága révén is maradandó nyomot hagyott a világban. Élete során számos jótékonysági szervezetet támogatott, és az emberi jogok védelme érdekében is fellépett. Charles Spencer, Harry és Vilmos is rendszeresen emlékeztetik a világot Diana munkásságára, és arra, hogy milyen mély hatást gyakorolt azokra, akik ismerték őt, és azokra is, akik csak hallottak róla.

Az augusztus 31. minden évben különösen fájdalmas nap a Spencer család számára, de egyúttal lehetőséget is ad arra, hogy emlékeztessék a világot Diana hercegnére. Charles Spencer posztja ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a hercegné öröksége továbbra is él, emléke soha nem fog elhalványulni.