Edward Nortont különös kapcsolat fűzi a plázákhoz, a metróhoz és Japánhoz – 10 érdekesség az 55 éves filmsztárról

A nagypapája találta fel a plázákat

1969. augusztus 18-án született Boston városában egy angoltanár anya és egy jogász apa gyermekeként, utóbbi maga Jimmy Carter elnök csapatában is dolgozott. Az anyai nagyapja a híres ingatlanbefektető James Rouse, aki többek között a modern plázákat is megteremtette. De még híresebb ős is akad Norton családjában: egy családfakutatással foglalkozó tévéshow vendégeként tudta meg, hogy egyenes ági leszármazottja Pocahontasnak.

Edward Norton 55. születésnapját ünnepli

Forrás: FilmMagic

Különös vonzalmat táplál Japán iránt

A neves Yale egyetemet történelem szakon végezte el, de közben számos színházi és japán kurzusra is járt. Megtanult japánul, és a diploma után egy ideig Japánban is élet, ahol a nagyapja alapítványánál dolgozott.

27 évesen egy tini szerepével futott be

A színészi pályája New York-i színpadokon indult, először a híres drámaíró és rendező Edward Albee figyelt fel a tehetségére. Az első filmszerepét a Legbelső félelemben kapta: az akkor 27 éves Norton egy tinédzser ministránsfiút játszott Richard Gere és Laura Linney oldalán, akit megvádolnak egy nagyhatalmú főpap meggyilkolásával, és egy nagymenő ügyvéd veszi a védelmébe. A mozis debütálásáért rögtön Oscar-díjra jelölték.

Nem barátja Oscar

Annak ellenére, hogy Edward Norton már 30 éves kora előtt két Oscar-jelöléssel büszkélkedhetett (Legbelső félelem, Amerikai história X), és vitán felül a generációja egyik legjelentősebb színésze olyan meghatározó szerepekkel, mint a Harcosok klubja, vagy Az utolsó éjjel, a legrangosabb filmes díjat sosem nyerte el. Sőt, az említett két jelölést is csupán egy követte azóta, a Birdman mellékszerepéért.

A kamera mögött is alkot

Nem csak színészként sikeres, íróként és rendezőként is. Többek között A szajré, a Frida és A hihetetlen Hulk forgatókönyve is a keze nyomát viseli, míg az Ég velünk! és az Árva Brooklyn esetében rendezőként működött közre.

Gyűlöli a cigit

Olyan erős ellenérzésekkel viseltetik a dohányzás iránt, hogy nem csak a magánéletében nem bírja, ha a közelében rágyújtanak, de a filmekben is küzd ellene. Számos általa alakított karaktert átíratott a forgatókönyvekben dohányzóból nemdohányzóvá, hogy ne kelljen a filmvásznon még csak kellékcigit se a szájába vennie.