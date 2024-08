Jennifer Lopez és Ben Affleck közel 20 évvel korábbi eljegyzésük felbontása után 2022. nyarán végre oltár elé állt. A hollywoodi álompár boldogsága azonban nem tartott sokáig. Az énekesnő augusztus 20-án beadta a válókeresetet. A különválás dátumaként 2024. április 26-át jelölte meg. Ám egy névtelenséget kérő forrás most azt állítja, a párnak már a nászút alatt is problémái voltak.

Jennifer Lopez és Ben Affleck válása: már a nászút sem volt boldog

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez és Ben Affleck nászútja

Lopez és Affleck 2022. júliusában Las Vegasban állt oltár elé, majd ugyanezen év augusztusában egy nagyszabású esküvői ceremónia következett Georgiában. Ezután Olaszországba, a Comói-tóhoz mentek nászútra, ahová a lesifotósok is követték őket, a róluk készült képeket pedig jó pénzért eladták a lapoknak. Afflecket ez állítólag teljesen kiborította. A színész „nem volt boldog, hogy paparazzik követték őket” - írja a Page Six az informátorra hivatkozva. Affleck úgy tett, mintha ez meglepetésként érte volna - annak ellenére, hogy mindketten világsztárok.

A bennfentes azt is tudni véli, hogy amikor nem figyelték őket a fotósok, akkor is „alig beszéltek egymással, pedig életük legboldogabb időszakát élték". Ben elhitette Lopezzel, hogy megváltozott, de a szerepéhez nem tudta magát sokáig tartani, egy idő után megint több magánéletre vágyott, és problémát jelentett neki felesége hatalmas népszerűsége.

Ben Affleck és Jennifer Lopez a 2000-es évek elején kezdtek randizni. Akkoriban Hollywood egyik álompárjává váltak, ekkor kapták a „Bennifer” becenevet is. El is jegyezték egymást, házasság azonban nem lett a dologból, szakítottak. A hírek szerint az egyik probléma már akkor is az volt, hogy Ben kerülte volna a nyilvánosságot, Jennifer azonban vágyott a hírnévre és sütkérezett benne.