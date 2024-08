Üzent Katalin hercegné és Vilmos herceg: szorítanak a jó eredményekért

Katalin hercegné és Vilmos herceg közösségi oldalaikon keresztül üzentek a brit paralimpikonoknak. A 2024-es nyári paralimpia augusztus 28-án kezdődött meg Párizsban, és szeptember 8-ig tart.

Katalin hercegné és Vilmos herceg üzentek a paralimpikonoknak

Forrás: Getty Images

Üzent Vilmos herceg és Katalin hercegné

„Várjuk a hihetetlen sportok újabb néhány hetét. Sok szerencsét kívánunk a ParalympicsGB sportolóinknak és mindazoknak, akik Párizsban 2024-ben versenyeznek. W & C" - üzente a paralimpikonoknak Katalin hercegné és Vilmos herceg Instagram-történetükben. Katalin hercegné korábban videóban gratulált a brit csapatnak a 2024-es olimpiai záróünnepség előtt. A felvételen, amelyet a windsori kastélyban lévő Adelaide Cottage-ban forgattak, Katalin azt mondta: „Mindannyiunk nevében, akik otthon nézzük, gratulálunk a Team GB-nek." Vilmos, aki a Team GB pólóját hordta és szakállat viselt, hozzátette: „Nagyon szép munka az, amit elértetek. Mindannyiunkat inspiráltatok."

Katalin hercegné a videós bejelentkezése előtt Wimbledonban volt látható, akkor vállalt utoljára hivatalos megjelenést a nyáron. Azt megelőzően a Trooping the Colour ünnepségen jelent meg mindenki nagy örömére, ez volt az első alkalom, hogy a nyilvánosság elé állt azóta, hogy bejelentette, rákos megbetegedéssel küzd és megelőző kemoterápiás kezelésen vesz részt.

Természetesen nem hivatalos eseményen többször is lehetett látni a hercegnét, megjelent például a skót Crathie faluban található kis templomban, a Crathie Kirkben, ami leginkább arról ismert, hogy ide jár a brit királyi család, amikor a közeli Balmoral kastélyban tartózkodnak és Katalin hercegné is így tett. Ezt megelőzően Norfolkban jelent meg váratlanul családostul. A norfolki Holkham Hallban megrendezett Gone Wild fesztiválon csatlakozott az ünneplőkhöz, ahol játékfegyverekkel és füstbombákkal vívtak nagy csatát.

Katalin hercegné sokkal betegebb, mint azt bárki képzelte volna

Bár Katalin hercegné a rákdiagnózisa után több hónappal megjelent a Károly király hivatalos születésnapján és katonai seregszemlén, a Trooping the Colouron, majd Wimbledonba is ellátogatott, hogy átadja a trófeát a férfi egyes győztesének, még mindig nem gyógyult meg. Bennfentesek szerint a határidőnaplója egyelőre üres, nem tervez előre, a gyógyulására koncentrál és terveivel ellentétben a párizsi olimpiára sem ment el.