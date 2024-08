Katalin hercegné váratlanul megjelent Norfolkban: az egész család kikapcsolódott

Katalin hercegnét egy családi kikapcslódáson kapták lencsevégre. Vilmos herceggel, Györggyel, Saroltával és Lajossal közösen töltöttek el egy kellemes napot a norfolki Gone Wild fesztiválon.

Katalin hercegné Norfolkban fesziválozott gyerekeivel

Forrás: WireImage

A hercegné ugyan hivatalos eseményeken nem jelenik meg, a családi programokat nagyon élvezi. Mindannyiuk mögött kemény hónapok vannak, vagyis kijár nekik a pihenés. Most éppen Norfolkban szórakoztak épen úgy, ahogy bárki más. A család a norfolki Holkham Hallban megrendezett Gone Wild fesztiválon csatlakozott az ünneplőkhöz, ahol játékfegyverekkel és füstbombákkal vívtak nagy csatát.

De nemcsak György herceg, Sarolta hercegné és Lajos herceg élvezték a programot, Katalin hercegné is „fegyvert ragadott". Georgina Barron, az esemény szervezője elárulta, hogy a család vendégül látása „felejthetetlen élmény" és „a legnagyobb megtiszteltetés" volt. „A fiaim, Euan Barron, Jenson Barron és Junior Barron abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy György herceggel, Sarolta hercegnővel és az imádnivaló Lajos herceggel játszhattak Nerf-háborút. Még mindig csodálom, hogy milyen emlékezetes élményben volt részünk. Ez egy olyan nap volt, amelyet a fiaim soha nem fognak elfelejteni" - tette hozzá Georgina.

Katalin hercegné még sokági nem tér vissza hivatalos feladataihoz

Katalin hercegné valószínűleg továbbra is részt vesz a majd a királyi család többi tagjával együtt a brit nemzeti eseményeken, például az Emlékezés Vasárnapján. A visszatérésére azonban még várni kell egy forrás szerint: „Még nem tartunk ott. Amikor utoljára a Trooping the Colour előtt hallottunk róla, azt mondta, hogy a kezelése a nyáron is folytatódik, és ez így is van. Ahogy ő maga is elmondta, még nincs túl a nehezén. Mindenki számára nehéz a fizikai felépülés a kezelés befejezése után. Ez nem olyan, mintha egy kapcsolót kapcsolnánk át”.

A Trooping the Colour után legközelebb Wimbledonban láthattuk a hercegnét, az utolsó napon adta át a trófeát a győztes versenyzőnek, ami már hagyomány. Ezt követően sokan számítottak arra, hogy a sportszeretete okán a párizsi olimpián is láthatjuk majd, de ott nem tette tiszteletét a hercegné, viszont rengeteg más sztár igen: hemzsegtek a celebek Párizsban és sokan a gyerekeiket is magukkal vitték.