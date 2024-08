Katonai pályára készül Károly király unokahúga: Lady Louise úttörő lehet a családban

Lady Louise, Edward herceg és Zsófia grófnő lánya, lelkes tagja a St Andrews-i Egyetem tiszti kiképző testületének (Officers' Training Corps). Egy közeli barát így nyilatkozott: „Louise komolyan gondolkodik a katonai pályán, és sokat beszél arról, hogy szívesen szolgálná a hazáját.”

Lady Louise, aki jelenleg a trónöröklési sorban a 16. helyen áll, elhatározta, hogy katonai karriert épít.

Forrás: WireImage

Lady Louise katonai pályára készül

A néhai II. Erzsébet királynő a második világháború alatt az Auxiliary Territorial Service Junior Parancsnokaként szolgált, és azóta is ő az egyetlen női királyi családtag, aki aktív szolgálatot vállalt a fegyveres erőkben. Legutóbb Harry herceg szolgált háborús övezetben, amikor kétszer is Afganisztánba küldték. Vilmos herceget 2006 decemberében iktatták be a hadseregbe, ahol csatlakozott a Household Cavalry-hez, míg András herceg a falklandi háborúban szolgált helikopterpilótaként a Királyi Haditengerészetnél. Károly király is szolgált a Királyi Légierőnél és a Királyi Haditengerészetnél 1971 és 1976 között. Lady Louise édesapja, Edward herceg, 1987-ben kezdett kiképzést a Királyi Tengerészgyalogságnál, de négy hónap után kilépett. Louise jelenleg harmadik évét kezdi a skót egyetemen.

Louise LinkedIn profilján így nyilatkozott:

„Érdeklődöm a katonai, diplomáciai vagy jogi pálya iránt.”

A hercegnő eddig többféle munkát is vállalt, dolgozott egy kertészetben és pincérnőként is keresett pénzt. Emellett önkéntesként tevékenykedik a Tutor The Nation nevű online oktatási jótékonysági szervezetnél is.

Lady Louise és Sarolta hercegnő nagyon jóban vannak

„Zsófia és Vilmos kislánya között igazán szoros kapcsolat van, ami nagyon megható. Lujza is imádja Saroltát, de sajnos ők nem találkoznak annyit, mivel a fiatal lány többnyire Skóciában van” - mondta a forrás. Lujza St Andrews-i Egyetemre jár, ahogy egykor Katalin és Vilmos is.

Sarolta abban a szerencsés helyzetbe van, hogy Zsófiával és Lujzával töltheti a nyár végét Balmoralban. Mindkét család II. Erzsébet királynő kedvenc birtokára utazik, hogy egy kicsit pihenjenek. Károly király meghívta a hagyományos családi nyaralásra a walesi herceget és hercegnét a gyermekeikkel, az edinburghi herceget és hercegnét családjukkal, Anna hercegnőt, lányát, Zarát és férjét, Mike Tindallt a családjukkal, Peter Phillipset és lányait, Savannah-t és Islát, valamint András yorki herceget és lányait, Beatrice-t és Eugenie-t a gyermekeikkel.