Olimpiai záróünnepség: videón Tom Cruise lélegzetelállító mutatványa

A színész nagy rajongója az olimpiai játékoknak

A hónap elején a TMZ számolt be arról, hogy Tom a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz fordult azzal az ötlettel, hogy részt vegyen a záróceremónián. Az ötletét elfogadták, így Cruise azonnal gyakorlásban is kezdett, többen látták Los Angelesben, de ekkor még nem lehetett pontosan tudni, mire készül. Később azonban már arról lehetett olvasni, Tom részt vesz az olimpiai záróceremónián, nem is akárhogyan. A színészről tudni lehet, hogy nagy sportrajongó, imádja és mindig figyelemmel kíséri az olimpiai játékokat, egy interjúban meg is osztotta csodálatát a sportolók és az esemény iránt "Ez fantasztikus. Nagyszerű történetek, nagyszerű sportolók. Hihetetlen, amit meg kell tenniük a sikerért" - mondta.

A megnyitó is emlékezetes marad Az olimpiának nem csupán a záróeseménye, de a megnyitója is különleges volt: a merevember-szindrómával küzdő Céline Dion az Eiffel-tornyon állva énekelte el Édith Piaf Hymne A L'Amour című számát. Az előadása mindenkit meghatott, Céline-ről pedig úgy tudni, sikere újabb erőt adott neki, hogy később is a közönség elé álljon. Bár a betegsége a hangján is nyomot hagyott, most újult erővel küzd, hogy valaha még énekelhessen.